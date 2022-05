Was ist am Wochenende im Allgäu los? Hier kommen fünf Veranstaltungstipps unserer Redaktion

Was ist am Wochenende im Allgäu los? Hier finden Sie fünf Veranstaltungstipps unserer Redaktion mit Märkten und Events vom 20. bis 22. Mai.

20.05.2022 | Stand: 09:58 Uhr

Was kann man am Wochenende (20. bis 22. Mai 2022) im Allgäu unternehmen? In der Region finden wieder einige Märkte und Events statt. In diesem Artikel stellen wir ausgewählte Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Ab Freitag, 20. Mai: Himmelfahrtsmarkt in Kempten

Endlich wieder Rummel: Am Freitag, 20. Mai, beginnt der Himmelfahrtsmarkt in Kempten. Bis Sonntag, 29. Mai, haben die Fahrgeschäfte und Essensbuden auf dem Königsplatz täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Neu auf dem Rummel in Kempten ist dieses Jahr zum Beispiel ein Überschlagskarussel.

Den Sommer und Herbst über finden in der gesamten Region zahlreiche Märkte an den Wochenenden statt. Eine Übersicht über die Märkte im Allgäu finden Sie hier.

(Lesen Sie auch: Berge, Seen, Freizeitparks: Ausflugstipps für das Allgäu)

Freitag, 20. Mai: "Rootsman Fyah" im Parktheater Kempten

Die Band "Rootsman Fyah" gibt am Freitag, 21. Mai, ab 19 Uhr ihr Debüt-Konzert im Parktheater Kempten. Die zehn Musiker haben sich zu Beginn der Pandemie 2020 zusammengeschlossen und ihre erste EP produziert. So beschreiben sie ihre Musik selbst: "Die beiden Sänger liefern mehrsprachige Texte, die Rhythmusgruppe eine solide Grundlage und der vierstimmige Bläsersatz einen kraftvollen Sound obendrauf. Alles mit einer ordentlichen Portion Reggae- Feeling." Karten für das Konzert sind noch verfügbar, Konzertbesucher dürfen danach im Parktheater bleiben.

Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai: Streetfood Markt in Kaufbeuren

Lesen Sie auch

Streetfood im Westallgäu Burger, Pommes und mehr: Lindenberg plant erstmals einen Streetfood-Markt

Von Freitag, 20. Mai, bis Sonntag, 22. Mai, findet auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren der Streetfood Markt statt. An etwa 20 Verkaufsständen und Foodtrucks gibt es internationale Snacks und Gerichte aus verschiedenen Kulturen - von Burgern über Currywurst bin zu Thai Food oder süßen Speisen wie Donuts. Das sind die Öffnungszeiten des Streetfood Markt in Kaufbeuren:

Freitag, 20. Mai: 17 bis 22 Uhr

Samstag, 21. Mai: 12 bis 23 Uhr

Sonntag, 22. Mai: 12 bis 20 Uhr

In Kaufbeuren findet am Wochenende (20. bis 22. Mai) der Streetfood Markt statt. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Samstag, 21. Mai: Verleihung des "Memminger Freiheitspreis 1525" und "Markt der Möglichkeiten" in Memmingen

Am Samstag, 21. Mai, ist viel los in Memmingen: Oberbürgermeister Manfred Schilder vergibt den "Memminger Freiheitspreis 1525". Dieser geht dieses Jahr an den Journalisten Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung) für seine Verdienste für die Pressefreiheit.

Lesen Sie hier einen Kommentar unseres Autors Helmut Kustermann zum "Memminger Freiheitspreis 1525".

Der Journalist Heribert Prantl bekommt dieses Jahr den "Memminger Freiheitspreis 1525" verliehen. Bild: Juergen Bauer (Archivbild)

Außerdem findet von 10 bis 16 Uhr der "Markt der Möglichkeiten" in Memmingen statt. Das Marktgeschehen erstreckt sich vom Roßmarkt über den Weinmarkt bis zum Manghausplatz. 21 Vereine rücken dabei das Thema "Freiheit" auf unterschiedliche Weise in den Fokus. Mehr zum "Markt der Möglichkeiten" in Memmingen lesen Sie hier.

Samstag, 21. Mai: "Künstlerpark Frühlingsfest" in Kempten

Das "Künstlerpark Frühlingsfest" vom Parktheater und dem Künstlerhaus in Kempten startet am Samstag, 21. Mai, um 16 Uhr. Das Frühlingsfest beginnt als Open Air im Biergarten am Künstlerhaus. Zu später Stunde wird das Event dann ins Parktheater sowie ins Künstlerhaus verlegt. Zwei Live Acts und zehn DJs treten bei der Veranstaltung in Kempten auf.

Sonntag, 22. Mai: Huttag in Lindenberg

Am Sonntag, 22. Mai, ist wieder Huttag in Lindenberg. An dem Tag ist von 12 bis 17 Uhr verkaufsoffener Sonntag in Lindenberg, außerdem gibt es einen Hutmarkt, Führungen im Deutschen Hutmuseum und ein Oldtimertreffen. Außerdem wird am Huttag die neue Hutkönigin gewählt. Wer stellt sich am Sonntag zur Wahl? Hier stellen wir die fünf Kandidatinnen vor.

Bilderstrecke

Wahl zur Hutkönigin in Lindenberg: Das sind die Kandidatinnen

1 von 5 Sabine Berner würde als Hutkönigin gerne vor allem mehr Jugendliche zum Huttragen motivieren. „Es wäre schön, wenn das ganz selbstverständlich wäre, so wie man eine Basecap trägt." Bild: Susi Donner Sabine Berner würde als Hutkönigin gerne vor allem mehr Jugendliche zum Huttragen motivieren. „Es wäre schön, wenn das ganz selbstverständlich wäre, so wie man eine Basecap trägt." Bild: Susi Donner 2 von 5 Für Sinda Vögele stehen Hüte dafür, sich zu zeigen, für Kreativität und auch für Selbstbewusstsein. Bild: Susi Donner Für Sinda Vögele stehen Hüte dafür, sich zu zeigen, für Kreativität und auch für Selbstbewusstsein. Bild: Susi Donner 3 von 5 Auch Kandidatin Tamara Arlt wirbt fürs Hütetragen: „Sie sind schließlich nicht nur ein guter Sonnenschutz, sondern man kann sich auch gut präsentieren mit einem Hut.“ Bild: Susi Donner Auch Kandidatin Tamara Arlt wirbt fürs Hütetragen: „Sie sind schließlich nicht nur ein guter Sonnenschutz, sondern man kann sich auch gut präsentieren mit einem Hut.“ Bild: Susi Donner 4 von 5 Ohne einen Hut auf dem Kopf trifft man Sandy Pfeiffer aus Oberstaufen selten an. „Hüte sind für mich Freude und Party“, sagt sie. Bild: Susi Donner Ohne einen Hut auf dem Kopf trifft man Sandy Pfeiffer aus Oberstaufen selten an. „Hüte sind für mich Freude und Party“, sagt sie. Bild: Susi Donner 5 von 5 Andere Menschen für Hüte zu begeistern ist Kandidatin Marion Hellwig „eine Herzensangelegenheit“. Bild: Susi Donner Andere Menschen für Hüte zu begeistern ist Kandidatin Marion Hellwig „eine Herzensangelegenheit“. Bild: Susi Donner 1 von 5 Sabine Berner würde als Hutkönigin gerne vor allem mehr Jugendliche zum Huttragen motivieren. „Es wäre schön, wenn das ganz selbstverständlich wäre, so wie man eine Basecap trägt." Bild: Susi Donner Sabine Berner würde als Hutkönigin gerne vor allem mehr Jugendliche zum Huttragen motivieren. „Es wäre schön, wenn das ganz selbstverständlich wäre, so wie man eine Basecap trägt." Bild: Susi Donner

Sonntag, 22. Mai: Sommerkonzert mit den Münchner Symphonikern in der Bigbox Kempten

Die Münchner Symphoniker geben am Sonntag, 22. Mai, ihr Sommerkonzert in der Bigbox Kempten. Das Thema des Konzerts lautet dieses Jahr "Andenken". Karten sind noch verfügbar. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr, der Einlass startet um 18 Uhr.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.

Bilderstrecke

Das sind die beliebtesten Ausflugsziele im Allgäu