Was ist am Weihnachtswochenende im Allgäu geboten?

Zirkus, Lichterweg und Party: Am Weihnachtswochenende ist im Allgäu was los. Ob aufregend oder besinnlich - das sind unsere Tipps für das Wochenende im Allgäu.

21.12.2022 | Stand: 16:55 Uhr

Am Wochenende vom 23. bis 25. Dezember dreht sich alles um Weihnachten: Heiligabend, Geschenke für die Kinder, Essen mit der Familie. Eine Woche später steht schon der Jahreswechsel an.

Wer einmal durchatmen und dem Feiertagsstress entkommen möchte, kann dieses Wochenende im Allgäu aber auch vieles unternehmen. Unsere Tipps auf einen Blick:

Kunterbunte Welt: Der Weihnachtszirkus Sperlich kommt nach Durach

Ein Weihnachtsspaziergang für die ganze Familie: Der Lichterweg in Friesenried

Geführte Schneeschuhwanderung bei Marktoberdorf

Sooncome X-Mas Juggle im Kaminwerk Memmingen

Kunterbunte Welt: Der Weihnachtszirkus Sperlich kommt nach Durach

Wer an Weihnachten oder am ersten Weihnachtsfeiertag einen Ausflug mit Kindern machen möchte, wird in Durach-Miesbach bei Kempten fündig. Im Weihnachtszirkus Sperlich gibt es Akrobatik, Magie und Tricks mit Pferden, Ponys und Lamas zu sehen. Im Juni wurde die Familie Sperlich in Biessenhofen (Ostallgäu) beklaut, jetzt ist sie wieder auf Tour. Hier alle Infos auf einen Blick:

Datum : 24. Dezember bis 1. Januar

: 24. Dezember bis 1. Januar Uhrzeit : Vorstellungen täglich um 16 Uhr, am 24. Dezember und 1. Januar um 14 Uhr

: Vorstellungen täglich um 16 Uhr, am 24. Dezember und 1. Januar um 14 Uhr Ort : Durach-Miesenbach, im Oberallgäu bei Kempten

: Durach-Miesenbach, im Oberallgäu bei Kempten Kartenvorverkauf: von 11 bis 13 Uhr an der Zirkuskasse oder unter 0178/6980437

Der Zirkus Sperlich ist vom 24. Dezember bis 1. Januar in Durach-Miesenbach bei Kempten. Bild: Felix Ebert

Ein Weihnachtsspaziergang für die ganze Familie: Der Lichterweg in Friesenried

Ein ganz besonderer Spaziergang durch die Winterlandschaft von Friesenried ( Ostallgäu) - das ist noch bis zum 6. Januar möglich. Alles hat mit der Idee von drei Kindern angefangen: Auf der Fahrradstrecke zwischen Friesenried und Salenwang erstrahlen täglich zwischen 17 und 23 Uhr etwa 230 Lichter, die an Schneekugeln erinnern.

Am "Lichterweg" ist immer etwas los: Spaziergänger können unter anderem singende Grundschüler, Alphornbläser und Bastelverkäufer beobachten.

In Friesenried führt ein ganz besonderer Weg zum Stadl. Bild: Mathias Wild

Geführte Schneeschuhwanderung bei Marktoberdorf

Ein bisschen Schnee liegt noch, passend zum neuen Winterangebot in Marktoberdorf: Am Freitag, den 23. Dezember findet eine Schneeschuhwanderung durch die Alpenvorlandschaft statt, auch Anfänger sind willkommen.

Datum : Freitag, 23. Dezember

: Freitag, 23. Dezember Uhrzeit : 14 bis 16.30 Uhr

: 14 bis 16.30 Uhr Ort : Treffpunkt am Richard-Wengenmeier-Platz 1, Marktoberdorf

: Treffpunkt am Richard-Wengenmeier-Platz 1, Marktoberdorf Anmeldung : Anmeldung und Bezahlung bis Donnerstag 17 Uhr beim Touristikbüro der Stadt Marktoberdorf oder unter 08342/4008-45.

: Anmeldung und Bezahlung bis Donnerstag 17 Uhr beim Touristikbüro der Stadt Marktoberdorf oder unter 08342/4008-45. Preis : 20 Euro pro Person

: 20 Euro pro Person Hinweise: Mitzubringen sind knöchelhohe Wander- oder Winterschuhe und bequeme Kleidung. Schneeschuhe und Stöcke können im Touristikbüro der Stadt Marktoberdorf für 10 Euro ausgeliehen werden.

In Marktoberdorf können auch Einsteiger am 23. Dezember Schneeschuhwandern. Bild: Allgäuer Zeitung

Sooncome X-Mas Juggle im Kaminwerk Memmingen

Am ersten Weihnachtsfeiertag steigt im Kaminwerk in Memmingen eine X-Mas Party. Auflegen werden DJ Emilio und DJ Crypt. Dazu heizen im Caribbean Floor Dead Mike und das Suluin Sound System (Hurricane Sound) ein. Einlass und Beginn sind um 22 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro. Wer 30 Cent sparen möchte, kann hier Karten vorbestellen.

Das Kaminwerk Memmingen ist Schauplatz für vielee Veranstaltungen und Partys. Bild: Katharina Müller

