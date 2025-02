Tochter seiner Freundin: Mann (41) missbraucht Mädchen über Jahre

Für die damals Neunjährige begann im April 2015 ein Martyrium, das sich über sieben Jahre erstrecken sollte. Das Mädchen aus dem Allgäu wurde Opfer eines mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs und einer Vergewaltigung durch den Freund ihrer Mutter.

Der heute 41 Jahre alte Täter verging sich laut Anklage allein im Zeitraum von 2015 bis 2020 über 100 Mal an dem Mädchen. Das Landgericht Kempten verurteilte ihn jetzt zu sechs Jahren Haft.

Verhandlung vor Landgericht Kempten

An zwei Verhandlungstagen beschäftigte sich das Gericht mit den Taten des Angeklagten. Im Jahr 2015 war dieser mit der Mutter des Opfers zusammengekommen. Als diese einen Schlaganfall erlitt und für etwa fünf Monate abwesend war, übernahm der Täter laut Anklage die Fürsorge für das Mädchen. Gleichzeitig war das der Beginn des Missbrauchs.

Die vor Gericht behandelten Taten zeigen, wie die Hemmschwelle des Täters über die Jahre fiel und öffentliche Plätze zu Tatorten wurden: Anfangs verging er sich in der Wohnung der Mutter an der Neunjährigen. Später missbrauchte er die Jugendliche an öffentlichen Orten im Oberallgäu: In der Duschkabine eines Freibades, im Duschbereich eines Campingplatzes.

Staatsanwaltschaft forderte sechs Jahre und sechs Monate

Selbst nach der Trennung von der Mutter im Sommer 2020 ließ der Angeklagte nicht von dem Mädchen ab. Er kontaktierte sie per Videotelefonat und forderte sie unter anderem auf, ihm Bilder von ihr zu schicken.

Der Angeklagte war vor Gericht geständig. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten gefordert. Die Verteidigung plädierte auf vier Jahre und elf Monate. Das Urteil ist rechtskräftig.