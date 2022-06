Zum Ende der Pfingstferien und des verlängerten Wochenendes gibt es im Allgäu wohl viel Verkehr. Wie die Lage auf den Autobahnen im Allgäu aktuell ist.

19.06.2022 | Stand: 08:14 Uhr

Aktualisiert am Sonntag um 8.15 Uhr: Noch ist alles ruhig auf den Straßen im Allgäu.

Aktualisiert am Samstag um 15.15 Uhr: Trotz Pfingstferienende in Bayern konnten sich am Samstag viele Autofahrer im Freistaat über weitgehend freie Fahrt freuen. Die Polizei meldete in Niederbayern, im südlichen Oberbayern und im südlichen Schwaben am Samstagnachmittag zunächst keine größeren Staus auf Fernstraßen. "Alles relativ unproblematisch", sagte ein Polizeisprecher in Rosenheim.

Verzögerungen habe es vor allem wegen der Grenzkontrollen im Zuge des G7-Gipfels an der Grenze von Österreich zum Freistaat gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Kempten. Dort müssten Autofahrer teils warten, ansonsten sei es aber relativ ruhig.

Zwar herrsche auf den Straßen reger Verkehr, das sei aber wegen des schönen Wetters vermutlich auch auf Ausflügler zurückzuführen. In Oberbayern wurden nach Polizeiangaben wegen vieler Besucher die Parkplätze am Eibsee in Grainau am Fuß der Zugspitze gesperrt.

Aktualisiert am Samstag um 13.30 Uhr: Überall im Allgäu hat sich der stockende Verkehr aufgelöst. Lediglich auf der A96 Bregenz Richtung München zwischen Lindau und Sigmarszell stockt es weiterhin, Zeitverlust etwa zwölf Minuten.

Aktualisiert am Samstag um 12.45 Uhr: Die Lage auf den Autobahnen im Allgäu scheint sich allmählich etwas zu beruhigen. Die Blockabfertigung am Grenztunnel Füssen dauert noch bis 14 Uhr an. Ansonsten scheint sich das Verkehrstreiben auf der A7 in Richtung Norden verlagert zu haben. Auf der A7 Füssen Richtung Ulm zwischen dem Kreuz Memmingen und Berkheim ist stockender Verkehr, Zeitverlust rund zwei Minuten. Und auf der A96 Bregenz Richtung München stockt es weiterhin zwischen Lindau und Sigmarszell, Zeitverlust etwa zehn Minuten.

Aktualisiert am Samstag um 11.30 Uhr: An mehreren Stellen auf den Autobahnen A7 und A96 im Allgäu stockt es derzeit. Hier die Übersicht:

A7 Ulm Richtung Füssen: Zwischen Woringen

A7 Ulm Richtung Füssen: Zwischen Nesselwang

A7 Füssen Richtung Ulm: Zwischen Grenztunnel Füssen und Füssen dichter Verkehr, Zeitverlust fünf Minuten

A7 Füssen Richtung Ulm: Zwischen Memmingen-Süd und Dettingen an der Iller Stau, Zeitverlust neun Minuten

A96 Bregenz Richtung München: Zwischen Lindau und Sigmarszell Stau, Zeitverlust neun Minuten

Aktualisiert am Samstag um 10.40 Uhr: Neben dem stockenden Verkehr auf der A7 und auf der A96 stockt es nun auch auf der B19. Von Immenstadt in Richtung Oberstdorf gibt es bei Fischen stockenden Verkehr, Zeitverlust etwa zwei Minuten.

Aktualisiert am Samstag um 10 Uhr: Der Zeitverlust auf der A7 Ulm Richtung Füssen ist noch nicht dramatisch, aber Autofahrer müssen zunehmend mehr Zeit mitbringen. Der Zeitverlust zwischen Woringen und Dietmannsried beträgt mittlerweile mindestens acht Minuten, zwischen Nesselwang und dem Grenztunnel Füssen dauert es mindestens fünf Minuten länger. Auf der A7 Füssen Richtung Ulm dauert es zwischen dem Grenztunnel und der Ausfahrt Füssen mindestens zwei Minuten länger. Auf der A96 Bregenz Richtung München dauert es zwischen Lindau und Sigmarszell mindestens zehn Minuten länger.

Aktualisiert am Samstag um 9.20 Uhr: Der Verkehr wird dichter auf den Straßen im Allgäu. Auf der A7 Ulm Richtung Füssen herrscht zwischen Bad Grönenbach und Dietmannsried stockernder Verkehr, mindestens fünf Minuten Zeitverlust. In derselben Richtung auf der A7 ist zwischen Nesselwang und dem Grenztunnel Füssen stockender Verkehr, mindestens drei Minuten Zeitverlust. Am Grenztunnel Füssen wurde bis 14 Uhr eine Blockabfertigung eingerichtet. Der stockende Verkehr auf der A96 Bregenz Richtung München zwischen Lindau und Sigmarszell hat sich in Stau verwandelt, mindestens elf Minuten Zeitverlust.

Aktualisiert am Samstag um 8.35 Uhr: Auf den Autobahnen im Allgäu ist am Morgen bereits ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. Auf der A7 Füssen/ Reutte Richtung Ulm ist zwischen dem GRenztunnel Füssen und der Ausfahrt Füssen dichter Verkehr, Zeitverlust mindestens drei Minuten. In gegengesetzter Richtung auf der A7 ist ebenfalls zwischen Füssen und dem Grenztunnel Füssen dichter Verkehr, Zeitverlust mindestens eine Minute. Und auf der A96 Bregenz Richtung München ist zwischen Lindau und Sigmarszell dichter Verkehr, Zeitverlust mindestens sieben Minuten.

Zum Ende der Pfingstferien und des verlängerten Wochenendes ist im Allgäu wieder mit viel Verkehr auf der Straßen zu rechnen. Bereits an Fronleichnam hat es auf der A7 und der A96 teils Stau und stockenden Verkehr gegeben. Am Grenztunnel und am Reinertshofer Tunnel wurde eine Blockabfertigung eingerichtet. Wie der ADAC die Verkehrslage am kommenden Wochenende einschätzt und auf welchen Routen man besonders viel Zeit mitbringen sollte, lesen Sie in diesem Artikel.

Verkehr am Wochenende im Allgäu: Reiserückkehrer am Samstag, 18. Juni, erwartet

Laut ADAC dürfte der Rückreiseverkehr am Samstag, 18. Juni, seinen Höhepunkt erreichen. Vor allem im Süden Deutschlands und auf den Routen in Richtung Norden sei dann mit viel Verkehr zu rechnen. Doch auch am Sonntag kann es auf den Straßen voll werden. Denn an diesem Tag treffen Ausflügler, Reiserückkehrer und Kurzurlauber aufeinander.

Besonders große Staugefahr herrscht laut ADAC unter anderem auf der A7 Füssen/Reutte - Würzburg - Kassel. Andere betroffene Autobahnen in Bayern sind:

A3 Passau - Nürnberg

A6 Nürnberg - Heilbronn - Mannheim

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9 München - Nürnberg

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Auch an den bayerischen Grenzübergängen müsse man sich bei der Einreise nach Deutschland auf Wartezeiten einstellen. Betroffen können sein:

A3 Suben

A8 Walserberg

A93 Kiefersfelden

Stau in Österreich und Fahrverbot auf Landstraßen in Tirol

In Österreich müsse man auf der Tauern-, Inntal-, Rheintal-, und Brennerautobahn mit erhöhtem Vekehrsaufkommen rechnen. Wer am Wochenende durch Österreich fährt, sollte außerdem beachten, dass das Bundesland Tirol ein Fahrverbot auf Landstraßen verhängt hat. Dieses gilt von Samstag, 18. Juni, 7 Uhr bsi Sonntag, 19. Juni, 19 Uhr. Alle Infos zum Fahrverbot auf Landstraßen in Tirol finden Sie hier.

