Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bei einem Verkehrsunfall auf der B308 bei Oberreute wurde ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt.

23.05.2022 | Stand: 13:04 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Sonntagnachmittag (22. Mai 2022) auf der B308 bei Oberreute (Landkreis Lindau). Dabei wollte eine Pkw-Fahrerin nach links abbiegen und die Bundesstraße verlassen. Sie blinkte und bremste ab. Dies wurde durch einen, in gleicher Richtung fahrenden, Motorradfahrer übersehen, woraufhin das Motorrad mit dem Pkw kollidierte. Der 24-jährige Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Neben der Polizei befanden sich auch mehrere Feuerwehren im Einsatz, die B 308 blieb für einige Stunden gesperrt.

Weitere Nachrichten aus dem Westallgäu lesen Sie hier.