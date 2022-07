Viehscheid 2022 im Allgäu: In einigen Orten in der Region soll der Rummel zum Alpabtrieb heruntergefahren werden. Das Motto lautet "Zurück zu den Wurzeln."

12.07.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Dunkler Schellenklang kündigt die Herden an. Vorne läuft ein festlich geschmücktes Kranzrind, eingerahmt von Älplern und Älplerinnen in Tracht. Mit dem Viehscheid endet Mitte September die Saison auf den 703 Alpen in den Allgäuer Bergen. Dann wird das Vieh im Tal „geschieden“, also seinem jeweiligen Besitzer übergeben. Seit Jahrhunderten gibt es diese Tradition, die tausende Besucher anlockt.

