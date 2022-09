Unser Gewinnspiel: Viehscheid-Wissen testen und tolle Preise gewinnen!

Wissen Sie was ein Kranzrind ist? Und was bedeutet eigentlich Viehscheid? Testen Sie Ihr Wissen und gewinnen Sie tolle Preise!

13.09.2022 | Stand: 09:32 Uhr

Sie wollten schon immer einmal Ihr Wissen zum Allgäuer Viehscheid testen? Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit - und können auch noch etwas gewinnen. Unsere Preise:

1.Preis: 1x AZ Plus-Jahresabo im Wert von 110,88 Euro

Genießen Sie in Jahr lang unbegrenzten Zugriff auf alle exklusiven AZ Plus-Inhalte auf unserer Nachrichtenseite allgäuer-zeitung.de.

2. Preis: 2x Umhängetasche Spruchbeitel im Wert von 69 Euro

Der zweite Preis ist die Allgäuer Umhängetasche "Spruchbeitel": Die robuste Ledertasche wurde von Hand hergestellt und bietet viel Platz für Ihre wichtigsten Accessoires.

3. Preis: 3x Tod zum Viehscheid im Wert von 14 Euro

Zwei komplexe Kriminalfälle hoch in den Allgäuer Alpen und ein Leichenfund mit Spur in die eigenen Reihen - darum geht es in diesem Buch, das wir dreimal verlosen.

Die Verlosung erfolgt unter allen Teilnehmern, die alle Fragen richtig beantwortet haben. Alle Antworten finden Sie auch in unserer Berichterstattung zu Thema Viehscheid. Viel Glück!

Tipp: Nutzen Sie unsere Suchfunktion mit dem Begriff "Viehscheid" um an die Antworten zu gelangen.