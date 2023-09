Schöne Kranzrinder, fesche Hirten - Die besten Bilder der Allgäuer Alpabtriebe

Die Viehscheid-Zeit im Allgäu ist noch in vollem Gange. Auf welche Termine Sie sich noch freuen können und unsere schönsten Viehscheid-Fotos auf einen Blick.

19.09.2023 | Stand: 15:40 Uhr

Die Viehscheid-Saison im Allgäu geht in die letzte Woche. In den nächsten Tagen findet im kleinen Örtchen Apfeltrang der nordöstlichste Viehscheid statt - und in Obermaiselstein kommen rund 1400 Tiere ins Tal.

