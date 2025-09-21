Tausende Rinder und ausgelassene Stimmung: So schön waren die acht Viehscheide am Samstag

Der Alpsommer im Allgäu ist beinahe zu Ende. Von vielen Alpen kehren an diesem Wochenende die Hirten mit ihren Rindern zurück ins Tal. Am heutigen Samstag, 20. September 2025 findet in acht Allgäuer Ortschaften der traditionelle Viehscheid statt.

Alle Viehscheidtermine aus dem Allgäu, dem Kleinwalsertal und Tirol finden Sie in unserer Übersicht.

Der einzige Viehscheid in der Stadt: Sonnige Impressionen aus Immenstadt

Rund 900 Rinder sind am Samstag, 20. September 2025, in Immenstadt aus den Bergen zurückgekehrt. Der Viehscheid in Immenstadt ist nicht nur einer der größten im Allgäu, er ist auch der einzige Viehscheid in einer Stadt.

Die Tiere kehren von den Alpen Alpen Schwanden, Mittag, Wildegund, Alp, Mittelberg, Gund, Seifenmoos, Sederer, Starkatsgund und Ehrenschwang über das Steigbachtal zurück ins Tal. Die besten Bilder aus Immenstadt sehen Sie hier:

Elf Alpen ziehen mitten durch Dorf: Beeindruckende Bilder vom Viehscheid Obermaiselstein

Über 1.300 Jungrinder kamen nach 100 Tagen von den Alpen im Lochbachtal, Schönbachtal und Rohrmoostal zurück.

Einer der kleinsten Viehscheide im Allgäu: So herrlich war der Alpabtrieb in Zell

Besonders familiär und ruhig verläuft der Viehscheid in Zell im Ostallgäu. Hier genossen Hirten, Einheimische und Gäste das schöne Wetter und feierten gemeinsam das Ende des Bergsommers. Eindrücke vom Viehscheid in Zell finden Sie in unserer Bildergalerie.

So traumhaft war der Viehscheid in Untermaiselstein 2025

Traumkulisse und sommerliche Temperaturen gab es heute beim Viehscheid in Untermaiselstein. Rund 300 Rinder kehrten nach dem Bergsommer zurück ins Tal und wurden dort von ihren Besitzern und etlichen Zuschauern empfangen. Die schönsten Bilder aus Untermaiselstein sehen Sie in dieser Bildergalerie:

160 Schumpen kommen beim Viehscheid in Pfronten-Röfleuten ins Tal

Der Viehscheid in Pfronten-Röfleuten fand bei schönstem Spätsommerwetter, aber ohne Kranzrind statt. Bereits kurz nach dem Auftrieb am 15. Mai war eines der insgesamt 160 Jungrinder abgestürzt.

Die schönsten Bilder vom Viehscheid in Missen-Wilhams

In Missen kehrten am Samstagvormittag insgesamt vier Herden von den umliegenden Alpen zurück ins Tal. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Tiere und ihre Hirten von den Zuschauern begrüßt.

Viel Sonne und ein bekannter Kleinhirte: Bilder vom Viehscheid in Wengen

In Wengen kamen in diesem 130 Schumpen zurück ins Tal. Den Alpabtrieb führte ein Ski-Talen als Kleinhirte an.

Heißt es der oder die Viehscheid?

In weiten Teilen des Allgäus heißt es „der Viehscheid“. Allerdings nicht überall: Rund um Pfronten im Ostallgäu ist „die Viehscheid“ gebräuchlich.

Was bedeutet eigentlich Viehscheid?

Seit wann gibt es den Viehscheid im Allgäu? Und wo fand der erste Alpabtrieb statt? Immenstadts Historiker Siegbert Eckel wirft einen Blick in alte Aufzeichnungen: Fragt man nach, was es auf sich hat mit diesem Viehscheid, dann erhält man verschiedene Antworten zum Namen „Scheid“. Dabei hat mit diesem Wort schon Friedrich Schiller 1803 in seinem „Tell“ auf das Scheiden des Viehs von den Alpen hingewiesen: „Lebt wohl ihr Matten, ihr sonnigen Weiden, der Senne muss scheiden, der Sommer ist hin.“

Außerdem werden laut Eckel beim Viehscheid die Tiere auch voneinander getrennt. Schließlich gehört das Jungvieh verschiedenen Bauern und hat nur den Sommer gemeinsam auf einer Alpe verbracht. Am Ende nimmt jeder Landwirt seine Tiere mit.

In früheren Zeiten führte jede Alpe ihren eigenen Scheid durch. Verbunden damit war immer ein kleines Fest für das zurückkehrende Vieh, die Hirten und für die Besitzer der Rinder. Alles im kleinen, familiären Rahmen - so wie es jetzt wieder in einigen Dörfern praktiziert wird.