Nur noch vier Tage arbeiten? Die ersten Allgäuer Unternehmen sind dabei

Die Gewerkschaften wollen die Vier-Tage-Woche etablieren, um auch die Arbeitnehmer im Allgäu zu entlasten. Manche Betriebe setzen das Konzept bereits um.

08.05.2023 | Stand: 20:27 Uhr

Weniger arbeiten und das am besten mit demselben Gehalt wie vorher – mit dieser Forderung will die Gewerkschaft IG Metall in die Tarifverhandlungen gehen, die heuer in der Stahlindustrie anstehen. Doch auch in anderen Branchen wird das Thema diskutiert – vor allem unter dem Stichwort „Work-Life-Balance“, also dem harmonischen Vereinbaren von Beruf und Privatleben. Erfahrungen damit sammeln bereits einige Allgäuer Firmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.