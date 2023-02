Vierschanzentournee Oberstdorf 2023/24: Das sind die Termine fürs Skispringen

Vierschanzentournee 2023/24: Die Termine für Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen sind fix. Infos zu Terminen, Tickets und TV-Übertragung.

27.02.2023 | Stand: 07:41 Uhr

Die Vierschanzentournee 2023/24 im Skispringen ist die bekannteste Wettbewerbserie in dieser Disziplin. Viele Fans freuen sich schon jetzt auf die Tournee. Oberstdorf im Allgäu ist als Austragungsort wieder dabei. Dort beginnt die Vierschanzentournee traditionell. Danach geht es weiter mit dem Springen in Garmisch-Partenkirchen.

In die entscheidende Phase geht die Vierschanzentourne auch 2023/24 dann in Österreich: Dort stehen die Springen in Innsbruck und Bischofshofen auf dem Programm. Die Tournee wird wie immer Im TV und als Livestream weltweit übertragen und ihre Ergebnisse von einem Millionenpublikum verfolgt.

Die Termine für die Springen des Four HillsTournament 2023/2024 sind aktuell noch nicht fix. Alle Infos zu Tickets, Zeitplan, Übertragung und Stars wie Halvor Egner Granerud, Dawid Kuback oder Karl Geiger lesen Sie hier, sobald es News der Veranstalter der Vierschanzentournee gibt.

Fakt ist: Zum 72. Mal findet die Vierschanzentournee 2023/24 statt. Bislang gab es drei Springer, denen der Grand Slam gelang. Das bedeutet, dass sie alle vier Springen für sich entscheiden konnten. Bei der Vierschanzentournee 2001/02 sorgte Sven Hannawald als erster Springer in der Tournee-Geschichte für diesen Glanzpunkt. Auch der Pole Kamil Stoch (Vierschanzentournee 2017/ 2018) und der Japaner Ryoyu Kobayashi (2018/2019) triumphierten jeweils mit einem Grand Slam.

Die Vierschanzentournee 2022/2023 hatte der Norweger Halvor Egner Granerud gewonnen - vor Dawid Kubacki aus Polen und Anze Lanisek aus Slowenien. Bester Deutscher war Andreas Wellinger auf Rang elf. Der Allgäuer Überraschungsmann Philipp Raimund vom SC Oberstdorf wurde 13. Karl Geiger vom SC Oberstdorf belegte Rang 23. Egner hatte drei Springen (Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen sowie Bischofshofen) für sich entschieden. Kubacki hatte in Innsbruck einen Einzelsieg errungen.