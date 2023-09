Von harmlos bis giftig: Diese Schlangen gibt es im Allgäu

Der Klimawandel wirt sich auf die Schlangenpopulation im Allgäu aus. Das berichtet ein Experte des Bund Naturschutzes. Dabei geht es auch um Kreuzottern.

Kreuzottern, Ringelnattern und eine kleine Population von Schlingnattern: Diese drei Schlangenarten gibt es im Allgäu. „Die Ringelnattern haben sich in den vergangenen Jahren stark vermehrt“, sagt Alfred Karle-Fendt vom Bund Naturschutz Oberallgäu/Kempten. Die Kreuzotter stehe dagegen „auf der roten Liste“ und sei vom Aussterben bedroht. Der Bestand an Schlingnattern sei sehr gering, aber der spärlichen Datenmenge zufolge gleichbleibend.

Aber warum vermehren sich die einen Schlangen so stark, während die anderen zu verschwinden drohen? „Ringelnattern legen im Gegensatz zu Kreuzottern Eier. Die legen sie in organischem Material ab, das in Gewässern vor sich hin modert“, erklärt Karle-Fendt. Ein Beispiel für einen solchen Ort im Allgäu sei das Werdensteiner Moos bei Immenstadt. Die im Zuge des Klimawandels wärmeren Temperaturen seien gut für die Eier und erhöhe die Nachwuchsrate. „Außerdem gibt es gleichzeitig immer mehr Frösche und damit ein besseres Nahrungsangebot für Ringelnattern“, sagt der Experte. Das Tier habe sich „schlagartig“ immer weiter im Allgäu ausgebreitet – vom Alpsee aus über Blaichach und über die Iller hinweg in das südliche Ostallgäu.

So viele Kreuzottern gibt es im Allgäu

Der Bestand an Kreuzottern gehe ganz im Gegensatz dazu drastisch zurück. Sie litten unter den steigenden Temperaturen. „Sie sind vor allem in kühlen und feuchten Lebensräumen zu finden, auf Wiesen und in Mooren“, sagt Karle-Fendt. Weil aber im Allgäu so viel Landwirtschaft betrieben werde, sei die Schlangenart vertrieben worden. „Es bleiben ihnen nur noch die Moore und die trocknen langsam aus – obwohl sie so gut es geht künstlicher vernässt werden.“ Es stelle sich die Frage, wie lange die Kreuzottern die Trockenheit und die Wärme noch aushalten. „In ganz Bayern sind sie vom Aussterben bedroht. Bei uns im Süden kommen sie fast nur noch über 2000 Meter Höhe vor“, erklärt Karle-Fendt weiter.

Kreuzottern sind giftig: Das man bei einem Biss tun sollte

Kreuzottern sind giftig. Doch angriffslustig sind sie laut Udo Hagen, Geschäftsführer des Reptilienzoos Scheidegg, nicht – vorausgesetzt man lässt sie in Ruhe. „Sie sind Fluchttiere und greifen normal nicht an.“ Solange man nicht versuche, die Tiere zu fangen oder zu berühren, seien sie ungefährlich.

Wer trotzdem gebissen wird und keine Vorerkrankungen hat, übersteht dies Hagen zufolge. „Es kann zu Schwellungen, Übelkeit, Kreislaufproblemen oder Nekrosen kommen. Aber das geht vorbei.“ Schmerzmittel bekäme der oder die Verletzte in jedem Fall, denn ein Biss sei schmerzhaft. „Es kommt aber immer darauf an, an welcher Stelle am Körper man gebissen wurde.“ Um den Kreislauf zu schonen, sollte man im Fall des Falls ruhig bleiben, viel trinken und die Finger von der Bisswunde lassen. In jedem Fall sollte ein Arzt aufgesucht werden, teilt das Bayerische Landesamt für Umwelt mit.