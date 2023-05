Vorerst keine weitere Spur vom Braunbär im Allgäu

Nach der Sichtung eines Braunbären im Hintersteiner Tal fragen sich viele, wo sich das Tier aktuell aufhält. Wir sprachen mit dem Landesamt für Umwelt.

25.05.2023 | Stand: 17:51 Uhr

Seit am Montag ein Bär im Hintersteiner Tal bei Bad Hindelang (Kreis Oberallgäu) gesichtet worden war, gibt es keine neuen Spuren mehr von dem Raubtier in der Region. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen uns keine weiteren bestätigten Hinweise eines Bären im Allgäu vor“, sagte ein Sprecher des Landesamts für Umwelt auf Nachfrage unserer Redaktion am Donnerstag. Auch seien „keine belastbaren Aussagen“ möglich, wo sich das Tier derzeit aufhält, also ob es noch in der Gegen oder weitergezogen ist.

„Wir hoffen, dass er sich verzogen hat“, sagt Älpler Christian Schratz aus Hinterstein. Die Alphirtinnen und Alphirten gehen davon aus, traditionell Anfang Juni auf die Hochalpen zu ziehen, sofern es keine weiteren Bärenspuren gibt. „Jeder hält natürlich die Augen auf.“ Ungefähr 1200 Stück Jungvieh von 100 Allgäuer Bauern ziehen mit ihren Älplern im Sommer auf die Hintersteiner Alpen. Im ganzen Allgäu sind es etwa 30.000 Tiere, die auf den 700 Alpen sömmern. Die Alphirten sorgen sich, dass Jungtiere vom Bären, aber auch von Wölfen gerissen werden könnten.

Sichtung eines Bären im Hintersteiner Tal sorgt für gemischte Gefühle

Nachdem Urlauber haben im Hintersteiner Tal einen Braunbären fotografiert hatten, dreht sich dort alles um das Raubtier. Gäste und Einheimische im Oberallgäu sind vorsichtig: "Man schaut jetzt genauer hin", sagen viele. Unsere Umfrage aus dem Hintersteiner Tal lesen Sie hier. Auch bei den Alhirten herrscht ein mulmiges Gefühl vor. "Ein Bär ist noch eine Nummer krasser als ein Wolf", sagen sie.