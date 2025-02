„Nicht zweifelsfrei feststellbar“: Schüler vom Vorwurf der Bedrohung freigesprochen

Diese Polizeimeldung wühlte vor genau einem Jahr viele Menschen im Allgäu auf: Zwei 16-Jährige sollen demnach an einer Schule in Immenstadt während des Unterrichts ein Messer gezückt haben. Sie sollen einer 15-Jährigen gedroht haben, sie zu vergewaltigen und zu verletzen. So lautete zumindest der Vorwurf. Mittlerweile fand die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht Sonthofen statt.

Da die Schüler Jugendliche sind, wurde die Öffentlichkeit nicht zugelassen. Das Urteil teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage unserer Redaktion mit: „Die beiden Angeklagten wurden vom Tatvorwurf der Bedrohung freigesprochen, da aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme mit mehreren Zeugen eine mittels Messer erfolgte Bedrohung zur Überzeugung des Gerichts nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte.“

Wegen anderer Delikte müssen Jugendliche gemeinnützige Arbeit leisten

Verhandelt wurde auch über eine vorsätzliche Körperverletzung gegen die Schülerin - laut Gerichtssprecher handelte es sich um eine Ohrfeige, die auch eingeräumt worden sei - und andere Delikte. Die Angeklagten seien diesbezüglich zu gemeinnütziger Arbeit und einem sozialen Trainingskurs verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Laut dem Gerichtssprecher stand beim Vorwurf der Bedrohung Aussage gegen Aussage.

Mehrere Zeugen hätten den mutmaßlichen Vorfall nicht wahrgenommen. „Das lässt aber nicht den Schluss zu, dass das Gericht davon ausgeht, dass die Vorwürfe falsch waren.“ Vielmehr sei es zu einer Patt-Situation gekommen, die zugunsten der Angeklagten zu einem Freispruch führten. Die Polizei habe die beiden Jugendlichen nach den Vorwürfen festgenommen und zwei Messer sichergestellt. Sie seien der Schule verwiesen worden. „Das war wohl der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“, sagte der Gerichtssprecher.

