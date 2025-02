Wahlkampf: Spielt der Klimaschutz noch eine Rolle?

„Wir hatten Wahlkämpfe, wo der Klimaschutz eine deutlich größere Rolle gespielt hat“, sagt Dominik Tartler mit Blick auf die Bundestagswahl. Der 23-Jährige muss es wissen. Er gehört mit seinem Mitstreiter Julius Bernhardt zu den ersten in Bayern, die bei der Kommunalwahl 2020 aus der Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ in die aktive Politik eingestiegen sind. Sie stellten eine Liste auf und sammelten in der Kemptener Innenstadt Unterschriften, um für die Wahl zugelassen zu werden. Sie kämpften für ihr Thema, den „konsequenten Klimaschutz“ - ergatterten so zwei Sitze im Kemptener Stadtrat. Es waren Zeiten, in denen Parteien aktiv mit dem Thema Klimaschutz um Stimmen warben - was davon ist geblieben?

