Warum Generalissimus Wallenstein sich auch heute noch in Acht nehmen muss

Der Generalissimus Wallenstein wird in der historischen Woche Wallenstein 2022 in Memmingen streng von seiner Leibwache bewacht. Das ist der Grund.

26.07.2022 | Stand: 18:36 Uhr

Im Memminger Bürgerstift kommt es zu einer kleinen, rührenden Begegnung am Rande, als Albrecht Wenzel Eusebius von Wallenstein samt Gefolge dem Seniorenheim einen Besuch abstattet: Die 107-jährige Bewohnerin Elisabeth Wallhäuser zeigt auf den weißen Kragen des Generalissimus und sagt, „den hab ich genäht und umhäkelt.“

Wallenstein zu Besuch im Seniorenheim

Natürlich hält dann Robert Junger, der diesmal den Wallenstein während Memmingens historischer Wallenstein-Woche verkörpert, einen kleinen Plausch mit der Dame, die 30 Jahre lang in der Nähstube des Fischertagvereins mitgeholfen hat, die 4000 Mitwirkenden mit originalgetreuen Kostümen auszustatten.

Es ist eine besondere Geste, dass Wallenstein außerhalb seiner beiden großen Lager in der Memminger Altstadt, wo er sich normalerweise aufhält, vor den Senioren auftritt. Die genießen im Innenhof des Bürgerstifts den Aufmarsch, die wehenden Fahnen, die Trommelwirbel und die kleine Rede Wallensteins sichtlich. Zum dank werden er, seine Leibwache und „Prinz Ulrich von Dänemark“, der sich dem Ausflug mit seiner Leibwache angeschlossen hat, an dem heißen Nachmittag mit kühlen Getränken und einer herzhaften Stärkung bewirtet.

Zwielichtige Gestalten warten auf eine Chance zuzuschlagen

Nichts davon bekommen allerdings ein paar zwielichtige Gestalten und ungebetene Gäste ab, die auf einmal wie aus dem Nichts aufgetaucht sind: Es sind Marodeure, die plündernden Nachzügler von Wallensteins Heer, verschrieen als gesetzlose Landplage und Geißel des Dreißigjährigen Krieges, während dem Wallenstein einst für fünf Monate Quartier in der Stadt genommen hat.

Und auch während der historischen Woche „Wallenstein 1630 in Memmingen“, in der über 4000 Bürgerinnen und Bürger diese Ereignisse nachspielen, folgen die Marodeure dem Feldherrn auf Schritt und Tritt. „Wir wissen immer, wo er ist, irgendwann schlagen wir zu“, sagt einer. Ihn zu entführen wäre natürlich der größte Triumph, aber sie würden sich auch damit zufriedengeben, eine Fahne oder sonstige Insignien des Generalissimus zu stehlen, um ihre Beute dann gegen ordentlich Bier wieder einzutauschen.

Generalissimus Wallenstein ist viel unterwegs und wird in jedem Lager mit viel Begeisterung begrüßt

Lesen Sie auch

News-Blog zur Wallenstein-Woche Wallenstein in Memmingen: Video-Rundgang durchs Lagerleben - das Programm vom Dienstag im Überblick

Doch dafür müssten sie erst an Wallensteins Leibwache vorbeikommen, die ihn eigentlich nie aus den Augen lässt. Sie begleiten „Euer Liebden“, wie Wallenstein offiziell angesprochen wird, rund um die Uhr, egal wo er hingeht, nehmen ihn stets schützend in ihre Mitte, sobald er ihr eingezäuntes Lager in der Grimmelschanze verlässt. Etwa 40 Soldaten, darunter Trommler, Fahnenträger und Offiziere, gehören dazu, sowie Frauen und Kinder. Ein bisschen etwas von Wallensteins Glanz fällt natürlich auch auf seine Leibgarde ab – dafür bleibt ihnen wenig Zeit, das „normale“ Lagerleben zu genießen, weil „der Chef“ ziemlich viel unterwegs ist.

Bilderstrecke

Wallenstein 2022: Die schönsten Fotos der Lagerspiele

1 von 19 2 von 19 3 von 19 4 von 19 5 von 19 6 von 19 7 von 19 8 von 19 9 von 19 10 von 19 11 von 19 12 von 19 13 von 19 14 von 19 15 von 19 16 von 19 17 von 19 18 von 19 19 von 19 Akrobaten begeistern bei den Lagerspielen in Memmingen zu Wallenstein. Die Lagerspiele finden jeden Abend in der Wallenstein-Woche statt. Hier sehen Sie Fotos vom Montagabend. Bild: Felix Ebert Akrobaten begeistern bei den Lagerspielen in Memmingen zu Wallenstein. Die Lagerspiele finden jeden Abend in der Wallenstein-Woche statt. Hier sehen Sie Fotos vom Montagabend. Bild: Felix Ebert 1 von 19 Lagerspiele Wallenstein Lagerspiele Wallenstein 2022 Grimmelgarten Gaukler Fischertagsverein Bild: Felix Ebert Lagerspiele Wallenstein Lagerspiele Wallenstein 2022 Grimmelgarten Gaukler Fischertagsverein Bild: Felix Ebert

Schutztruppe passt rund um die Uhr auf Wallenstein auf

„Aber das macht richtig Spaß“, betonen seine Beschützer. Weil sie natürlich überall willkommen sind und mit offenen Armen empfangen werden – sofern ein Bote den Generalissimus vorher angekündigt hat. Denn egal, welche Gruppe er besucht (jede hat ihr eigenes kleines Lager aufgebaut), erwartet ihn ein großer Bahnhof. Kommandanten ziehen den Hut und machen Kniefälle, Musketiere feuern ihre Musketen ab, die Pikeniere – bei denen Junger normalerweise mitmacht – treten mit ihren Piken an oder das fahrende Volk zeigt ein paar Kunststückchen.

Wenn Wallenstein aufbricht aus dem Lager, stellt sich seine Schutztruppe in Reih und Glied, nimmt die Waffen auf und marschiert mit ihm im Mittelpunkt los. So wie an diesem Nachmittag: Da geht es von der Grimmelschanze durch die ganze Fußgängerzone bis zum Lager des „Tross Butler“ im Reichshain, mit Stopp im Seniorenheim. Die Menge teilt sich, wenn die Formation mit Fahnen und Trommeln anmarschiert, Handys werden gezückt, Kinder freuen sich, „da kommt der Wallenstein!“, hier und da klatscht jemand ehrfürchtig in die Hände.

Viel Applaus für Wallenstein beim Freilichttheater auf dem Memminger Marktplatz

Den meisten Applaus erntet der Friedländer aber jeden Abend im Wallenstein-Freilichttheater auf dem Memminger Marktplatz, in dem er die Hauptrolle spielt. Bis dahin muss er auch an diesem Tag fit bleiben, denn da ist höchste Konzentration gefragt. Die Premiere am Vorabend sei super gelaufen, erzählt Junger. Allerdings habe er nach der Premierenfeier kein Taxi mehr nach Hause bekommen – da waren alle Privilegien plötzlich wieder dahin.

Bilderstrecke

Wallenstein-Freilichttheater: So schön war die erste Aufführung am Sonntag

1 von 21 2 von 21 3 von 21 4 von 21 5 von 21 6 von 21 7 von 21 8 von 21 9 von 21 10 von 21 11 von 21 12 von 21 13 von 21 14 von 21 15 von 21 16 von 21 17 von 21 18 von 21 19 von 21 20 von 21 21 von 21 Auf dem Marktplatz zeigt die Theatergruppe im Stück die Schicksale einzelner Bürgerinnen und Bürger zur Zeit von Wallenstein. Bild: Martina Diemand Auf dem Marktplatz zeigt die Theatergruppe im Stück die Schicksale einzelner Bürgerinnen und Bürger zur Zeit von Wallenstein. Bild: Martina Diemand 1 von 21 Wallenstein Theater Marktplatz Memmingen Bild: Martina Diemand Wallenstein Theater Marktplatz Memmingen Bild: Martina Diemand

Mehr Nachrichten aus Memmingen lesen Sie hier.