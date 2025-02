Deutschlands schönste Wanderwege - ist das Allgäu wieder nominiert?

Liegt Deutschlands schönster Wanderweg im Allgäu? Ab März kann wieder abgestimmt werden. Mehrere Touren stehen zur Auswahl. Befindet sich einer der nominierten Wege im Allgäu?

Deutschlands schönster Wanderweg 2025: Diese Wege sind nominiert

Das Wandermagazin hat insgesamt 20 Touren in Deutschland nominiert. Zur Auswahl stehen zwei Kategorien: Tagestouren und Mehrtagestouren. In Bayern und Baden-Württemberg gehören vier Tagestouren zu den nominierten Kandidaten.

In der zweiten Kategorie der Mehrtagestouren sind liegen sechs von zehn nominierten Wegen in Bayern und Baden-Württemberg. Alle Touren stellt das Wandermagazin in einem Online-Tourenguide mit einer Beschreibung, Bildern und Karten vor.

Deutschlands schönster Wanderweg: Das sind die nominierten Tagestouren

In der ersten Kategorie sind Touren nominiert, die an einem Tag zu bewältigen sind. Einer dieser zehn Wege könnte der schönste Wanderweg Deutschlands 2025 werden.

Traufgang Hossinger Leiter Schwäbische Alb, Baden-Württemberg

Bernauer Hochtal Steig Schwarzwald,Baden-Württemberg

Schluchtenduo im Nagoldtal Schwarzwald, Baden-Württemberg

Flusswanderweg am Regen Bayerischer Wald, Bayern

Heideschleife Büsenbachtal Lüneburger Heide, Niedersachsen

Weidelandschaft Sudeniederung Elbe-Wendland, Niedersachsen

Zum Ebersnacken Solling-Vogler-Region, Niedersachsen

Traumschleife Hunolsteiner Klammtour Hunsrück, Rheinland-Pfalz

Caspar-David-Friedrich-Weg Sächsische Schweiz, Sachsen

Karras-Rundweg® Sächsisches Elbland, Sachsen

Deutschlands schönster Wanderweg: Das sind die nominierten Mehrtagestouren

Die zweite Kategorie umfasst deutsche Wanderwege, die an zwei oder mehr Tagen absolviert werden können. Chancen auf den Titel „Deutschlands schönster Wanderweg“ haben in diesem Jahr folgende Touren.

SeeGang Bodensee, Baden-Württemberg

Kocher-Jagst-Trail Hohenlohe, Baden-Württemberg

Albsteig Schwarzwald Schwarzwald, Baden-Württemberg

Baiersbronner Seensteig Schwarzwald, Baden-Württemberg

Ortenauer Weinpfad Schwarzwald, Baden-Württemberg

SalzAlpenSteig Bayerische Alpen, Bayern

Sauerland-Waldroute Sauerland, Nordrhein-Westfalen

Bliessteig Bliesgau, Saarland

Kammweg Erzgebirge-Vogtland Erzgebirge, Sachsen

Hohenwarte Stausee Weg Thüringer Wald, Thüringen

Schade, in diesem Jahr ist das Allgäu nicht dabei - obwohl es hier doch im Sommer ebenso wie im Winter so schön ist! Sogar bei schlechtem Wetter lässt es sich in der Region hervorragend wandern.

Deutschlands schönster Wanderweg: So funktioniert das Voting

Wer seine Stimme für den Titel „Deutschlands schönster Wanderweg“ abgeben möchte, kann das vom 1. März bis zum 30. Juni tun. Gewählt werden kann online in einem Online-Wahlstudio. Wer kein Internet hat, kann aber ebenfalls abstimmen. Hierfür stellt das Wandermagzin Wahlkarten aus. Im vergangenen Jahr lagen hierfür Postkarten in Gemeinden und Touristeninformationen aus.

Deutschlands schönster Wanderweg 2024: Dieser Weg aus dem Allgäu kam unter die besten Zehn

Im vergangenen Jahr waren gleich drei Wanderwege im Allgäu nominiert. In der Kategorie der Tagestouren konnten sich im vergangenen Jahr der Wanderweg „Aussichtsreich – Wald & Wiese“ in Oberreute im Westallgäu sowie der „Luftige Graf“ in Oberstaufen im Oberallgäu bei der Nominierung durchgesetzt. Unter die Top Ten der nominierten Mehrtagestouren in 2024 schaffte es der Fernwanderweg Logenplatz.

Der Wanderweg „Aussichtsreich - Wald und Wiese“ in Oberreute schaffte es unter die zehn besten Tagestouren Deutschlands. Am Ende landete der Wanderweg auf Platz sieben.