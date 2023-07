Wandern trotz Hitze: Diese fünf Routen im Allgäu liegen zu großen Teilen im Schatten

Auch bei hohen Temperaturen wandern und das Allgäu erkunden: Diese fünf Routen bieten viel Schatten und ein wenig Schutz vor der prallen Sonne.

07.07.2023 | Stand: 12:26 Uhr

Sonnencreme, Sonnenhut, Sonnenbrille - und trotzdem sind Wanderungen in der Hitze derzeit oftmals schweißtreibend und unangenehm. Doch im Allgäu gibt es einige Wanderrouten, die zu großen Teilen durch schattige Gebiete führen und etwas kühler sind. Unsere Redaktion hat fünf davon herausgesucht.

Rundweg durch den Kemptener Wald: Von Bodelsberg zum Dengelstein

Im Kemptener Wald gibt es - wie der Name schon sagt - mehrere schattige Routen. Eine davon startet in Bodelsberg und führt über einen Wiesenpfad zum Dengelstein. Um den großen Findling ranken sich einige Sagen. So soll beispielsweise der Teufel seine Sense an dem Stein gedengelt haben, um den Menschen zu drohen. Die Geschichten sind auf einer Schautafel unweit des Felsens nachzulesen.

Der Rückweg führt ebenfalls über einen Wald- und einen Kiesweg zurück nach Bodelsberg. Auf dem Weg überquert man mehrere Male einen Bach - eine gute Gelegenheit für eine schnelle Abkühlung.

Die Wanderung dauert circa zweieinhalb Stunden und führt 8,6 Kilometer durch den Wald. Die Wege sind leicht begehbar, etwas Ausdauer sollte man mitbringen.

Um den Dengelstein im Kemptener Wald ranken sich mehrere Sagen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Durch die Breitachklamm bei Oberstdorf

Nicht nur Wald, sondern angenehm kühle, tropfende Felsen und Wasser bietet die Breitachklamm bei Oberstdorf. Es gibt zahlreiche Routen verschiedener Längen, die alle vom Parkplatz P1 ausgehen und gut ausgeschrieben sind. Besucherinnen und Besucher, die sich für die dunkelgrün gekennzeichnete Route in Richtung Kleinwalser Tal entscheiden, bekommen nicht nur die untere, sondern auch die obere Klamm zu Gesicht und kommen an verschiedenen Alpen vorbei, bei denen man einkehren kann.

Für die dunkelgrüne Route sind ein bis zwei Stunden einzuplanen. Die anderen Routen, die vor Ort eingesehen werden können, dauern in etwa 20, 30 oder 45 Minuten.

Der Eintritt in die Breitachklamm kostet für Erwachsene ab 16 Jahren 7,50 Euro, für Kinder 2,50 Euro. Im Sommer hat die Klamm ab 9 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet (letzter Einlass: 17.30 Uhr).

In der Breitachklamm ist es dank tropfender Felsen und hohen Steinwänden angenehm kühl. Bild: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Westallgäuer Wasserwege: Wanderungen durch den Eistobel bei Isny

Ähnlich wie bei der Breitachklamm gibt es beim Eistobel im Westallgäu mehrere Wanderrouten, die am Wasser entlang und durch den Wald führen. Sie sind zwischen 3,6 und 8,9 Kilometer lang und dauern zwischen anderthalb und drei Stunden. Startpunkt ist immer der Infopavillon an der Argentobelbrücke zwischen Maierhöfen und Grünenbach.

Eine mittlere Route ist die Schlucht-, Wald- und Wiesenwanderung. Sie umfasst 5,3 Kilometer (141 Höhenmeter) und dauert knapp zwei Stunden. Zwischen hohen Felswänden kann man Wasser beim Plätschern zusehen.

Der Eintritt in den Eistobel kostet für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Das Parken ist kostenlos.

Im Eistobel geht es an großen Felswänden vorbei, die Schatten spenden. Bild: Bund Naturschutz/Barbara Göhl (Archivbild)

Gemütliche Wanderung von Rettenberg auf den Falkenstein

Eine kleine Wanderung im Oberallgäu führt von Rettenberg am Fuße des Grünten auf den Falkenstein - zu großen Teilen durch einen schattigen Wald. Mehrere, leichte Wanderwege führen vom Dorf aus auf den bewaldeten Rücken des Rottachberges. Je nachdem, welchen Wanderweg man nimmt, kommt man ab und an über Wiesen, die nicht im Schatten liegen. Der höchste Punkt des Rottachberges wird Falkenstein genannt (nicht zu verwechseln mit der Burgruine bei Pfronten!). Dorthin führt die Wanderung.

Die Wege sind in der Regel nicht überlaufen, da der Gipfel auf den ersten Blick nicht sehr eindrucksvoll aussieht und relativ klein ist (um die 1100 Meter Höhe). Oben ist jedoch ein eindrucksvoller Blick auf das Illertal geboten. Wer möchte, kann auf dem Rückweg nach Rettenberg bei einem Aussichtspunkt auf der Gebhardshöhe im Schatten eines Pavillons Pause machen. Diese Stelle ist wiederum auf der anderen Seite des Rottachberges - der Grünten ist von dort zu sehen.

Die gemütliche Wanderung umfasst in etwa 6,3 Kilometer und dauert um die zweieinhalb Stunden.

Die Aussicht vom Falkenstein ins Allgäu ist trotz der relativ geringen Höhe des Berges bemerkenswert. Bild: Tobias Schuhwerk (Archivbild)

Faulenbacher Talrunde und um den Alatsee bei Füssen

Diese überwiegend schattige Route beginnt am Alatsee Parkplatz 2. Von dort aus geht es nach links und ein Mal um den sagenumwobenen See. Fabelwesen, Geister, Menschen, die verschwanden - die Geschichten sind zahlreich. Wegen der feuerroten Burgunderblutalgen, die das Gewässer beherbergt, wird der Alatsee auch "der blutende See" genannt.

Hat man ihn ungefähr zu einem Dreiviertel umrundet, kann man das Faulenbacher Tal entlang spazieren. Der Faulenbach ist der Abfluss des Alatsees und läuft am anderen Ende in den Obersee. Dieser wird nun umrundet und dann geht es denselben Weg zurück zum Alatsee. Hier gibt es die Möglichkeit, im Alatsee Restaurant einzukehren, bevor die Heimreise angetreten wird.

Die kleine Wanderung umfasst etwa 7 Kilometer und dauert anderthalb bis zwei Stunden.