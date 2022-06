"Unverschämt": Steigende Parkgebühren an Allgäuer Ausflugszielen sorgen für immer größeren Ärger

Bis zu 15 Euro müssen Ausflügler für ein Parkticket in Oberstdorf bezahlen. "Abgezockt und vertrieben", fühlt sich eine Userin. Es gibt auch andere Meinungen.

14.06.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Die steigenden Parkgebühren an Wanderparkplätzen im Allgäu sorgen immer wieder für Aufregung. Das Tagesticket an der Talstation der Nebelhornbahn kostet inzwischen 15 Euro. Am Wanderparkplatz "Auf der Höh" zahlen Bergsteiger zehn Euro pro Tag. Sowohl etliche Urlauber als auch Bergsportler ärgern sich über die, wie sie finden, unverschämten Preise - wenn auch aus verschiedenen Gründen.

Parkgebühren im Allgäu: Facebook-Nutzerin beschwert sich über "unzulässige Teuerung"

Erst kürzlich entbrannte in den Sozialen Netzwerken wieder eine Diskussion um die Parkgebühren. Eine Facebook-Nutzerin machte ihrem Ärger in einem Post Luft. "Ich liebe das Allgäu und seine Bodenständigkeit, aber die neuen Parkpreise finde ich völlig überzogen und unverschämt", schreibt sie. An der Nebelhornbahn habe sie ein Tagesticket für 15 Euro kaufen müssen, das im Jahr 2021 noch sieben Euro gekostet habe. Das sei eine unzulässige Teuerung von über 100 Prozent, heißt es in ihrem Post weiter. "Hier sollen Touristen mit Gewalt abgezockt und vertrieben werden." Für sie stehe fest, dass sie nicht mehr nach Oberstdorf fahre, schreibt die Frau.

Nicht nur Tagesausflügler wie die Facebook-Nutzerin beschweren sich über die hohen Gebühren. Auch Einheimische üben Kritik. Hobby-Bergsteigerin Christine Gleich aus Kempten startete im vergangenen Jahr eine Online-Petition, die über 10.000 Menschen unterstützen. Die Park-Kosten hätten sich teilweise verdoppelt oder sogar vervierfacht. "Für Menschen, die 100 oder mehr Touren pro Jahr machen, ist diese finanzielle Belastung nicht mehr tragbar", schreibt Gleich. In ihrer Petition forderte sie ein günstigeres Jahres-Ticket für Einheimische, sowie faire Zeitintervalle.

Wanderparkplätze im Allgäu: Die Corona-Pandemie hat die Preise in die Höhe schießen lassen

Es gibt aber auch Allgäuerinnen und Allgäuer, die teure Parktickets in Ordnung finden und hoffen, dass dadurch gerade an Wochenenden und in den Ferien Blechlawinen verhindert werden. Ein Nutzer kommentierte unter dem Beitrag: "Es tut mir leid das sagen zu müssen, aber ich denke es ist Sinn der Sache das die Tagestouristen wegbleiben." Leider habe es soweit kommen müssen, weil Ausflügler die "schöne Gegend und unser Zuhause tagtäglich überrollen". Ein anderer reagierte ebenso: "Immer noch viel zu billig, Tagestickets sollten 40 Euro kosten." Touristen würden schließlich die ganze Infrastruktur nutzen. Sonst sollen "die Tagesausflügler einfach daheim bleiben oder Zug fahren!", heißt es in den Kommentaren.

Weil die Allgäuer Berge in der Corona-Pandemie einen Besucheransturm erlebten, wurde an den Parkgebühren gedreht. So begründet beispielsweise die Gemeinde Bad Hindelang Erhöhung von vier Euro auf zehn Euro auf häufig überlaufenen Wanderparkplatz "Auf der Höh". Man wolle „einen weiteren Ansturm auf das Hintersteiner Tal verhindern“, sagte Manfred Berkthold, Hauptamtsleiter in Bad Hindelang bereits 2020 gegenüber unserer Redaktion. Denn das Tal wurde im Sommer von Touristen geradezu überrannt. „Einheimische waren deswegen genervt“, sagt er. Ausflügler sollten durch die hohen Gebühren animiert werden, Fahrgemeinschaften zu bilden und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Gleiches gilt in Oberstdorf, Oberjoch, Unterjoch.

Ob die vergleichsweise teuren Parkgebühren "Auf der Höhe" in Hinterstein auch wirklich für weniger Verkehr sorgen, ist fraglich. "Das ist schwierig zu sagen, weil es keine Vergleichswerte vor Corona und nach Corona gibt", sagte Hauptamtsleiter Berktold kürzlich. Wie sich der Andrang im Sommer 2022 entwickeln werde, sei schwer abzuschätzen.

Einige Gemeinden im Oberallgäu haben nun auf die Kritik reagiert. Seit dem 1. Mai gilt beispielsweise in Bad Hindelang und Oberjoch eine neue Verordnung über die Parkgebühren. Die Kosten für die Tagestickets an den unterschiedlichen Parkplätzen kosten zwar noch genauso viel, doch es gibt Staffelungen, je nach dem wie lange Wanderinnen und Wanderer dort parken.

So viel kosten Tagestickets an Allgäuer Wanderparkplätzen (Auswahl)

Bad Hindelang:

Parkplatz "Auf der Höhe": 10 Euro

Parkplatz ""An der Säge": 7 Euro

Oberjoch:

Parkplatz in Oberjoch: 5 Euro

Parkplatz Iselerbahn: kostenlos

Unterjoch:

Parkplatz in Unterjoch: 7 Euro

Oberstdorf:

Parkplatz Fellhornbahn: 5 Euro

Parkplatz Nebelhornbahn: 15 Euro

Parkplatz Grüne Gasse & Renksteg-Wald: 7 Euro

Parkplatz Skiflugschanze: 7 Euro

Parkplatz Faistenoy: 8.50 Euro

