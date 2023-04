Noch immer Schnee in den Allgäuer Bergen - Vorsicht beim Wandern oder Tourengehen

Das Frühlingswetter im Allgäu lockt Wanderer in die Berge. Doch Vorsicht, dort liegt anders als im Tal viel Schnee. Ein Bergretter warnt vor den Gefahren.

18.04.2023 | Stand: 14:25 Uhr

Der Frühling kehrt langsam aber sicher im Allgäu ein. Doch während in den tieferen Lagen grüne Wiesen und die ersten Knospen an den Bäumen das Bild bestimmen, liegt in den den Bergen teils meterhoch Schnee. Und wenn es in Kempten, Memmingen oder Kaufbeuren regnet, schneit es in den höheren Lagen. So ganz möchte sich der Winter also noch nicht verabschieden. Und das kann für Wanderlustige oder Mountainbiker sogar gefährlich sein.

Für die kommenden Tage, einschließlich des Wochenendes, kündigt der Wetterbericht immer wieder vereinzelten Niederschlag an. In den Allgäuer Bergen zeigt sich der dann meist in Form von Neuschnee. Die Schneefallgrenze liegt derzeit bei etwa 1500 Metern. Für Wanderer birgt das Gefahren. Die Wege seien dann oft zugeschneit, sagt Peter Haberstock, Geschäftsstellenleiter der Bergwacht Allgäu. Wer sich im Terrain also nicht gut auskennt, verlaufe sich schnell.

Schnee in den Allgäuer Alpen: Verschneite Wanderwege sind schwer zu erkennen

Hinzu komme, dass die Verletzungsgefahr auf den rutschigen Wegen deutlich höher sei. Wanderer müssten sich das bewusst machen, da das Wetter im Tal zu dieser Jahreszeit häufig schon deutlich besser ist, als in den Bergen. "Auch wenn es unten grün ist, können oben 40, 50 Zentimeter Neuschnee liegen", sagt Haberstock. So etwa der Fall bei den Wanderwegen an der Breitenbergbahn, der Tegelbergbahn und der Buchenbergbahn, wo Wanderern nahegelegt wird, sich nur mit Wanderstöcken und Spikes oder Grödeln auf die teils vereisten Wege zu wagen.

Vorsicht in den Allgäuer Bergen - Erhöhte Lawinenwarnstufe bei Neuschnee

Zwar, sagt der Bergretter, müsse man sowieso das ganze Jahr über auf das Wetter achten. Doch besonders im Frühjahr ist nochmals erhöhte Vorsicht geboten. Denn mit Neuschnee gilt in den Bergen meist auch eine erhöhte Lawinenwarnstufe. Derzeit liegt diese laut des Lawinenwarndienstes Bayern in den höheren Gebirgslagen auf Stufe 2 (mäßig). Doch sollte es in den kommenden Tagen wieder nennenswerte Mengen Neuschnee geben, könne sich die Warnstufe schnell erhöhen.

Egal ob Wandern, Mountainbiken, Skifahren oder auf Skitour zu gehen - all das ist im Allgäu (noch) möglich. Doch sollte man sich kurz vor der Aktivität genau informieren, wie die Wetterlage am Berg ist und wie sie sich im Laufe des Tages verändern kann. "Man sollte nur das machen, was man sich auch selbst wirklich zutraut", rät Haberstock.