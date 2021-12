Polizei schnappt entflohenen Straftäter in Holland

ILLUSTRATION - In Westen gekleidete Polizisten stehen in der Stadt. Im Kreis Paderborn ist ein Streifenpolizist vom Dienst suspendiert worden, weil er im Verdacht steht, mit der Ideologie der sogenannten Reichsbürger zu sympathisieren. Gegen den 45-jährigen werde ein Disziplinarverfahren eingeleitet, teilte die Polizei am Freitag mit. +++ dpa-Bildfunk +++