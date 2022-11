Unmoralisch? Warum Allgäuer Firmen in China Geschäfte machen

Im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Werten: Das deutsche Verhältnis zu China ist schwierig. Wie in Asien engagierte Allgäuer Firmen damit umgehen.

11.11.2022 | Stand: 06:02 Uhr

China ist für Deutschland das Wirtschaftsland Nummer eins in Asien und umgekehrt ist Deutschland der wichtigste europäische Handelspartner Chinas. Doch das Verhältnis ist schwierig, wie auch der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte: wegen Chinas Rolle im Ukraine-Konflikt und der Menschenrechtssituation im Reich der Mitte. Kritiker wie Amnesty International halten es daher für moralisch nicht vertretbar, mit China immer noch umfangreiche Geschäfte zu machen. Auch einige größere Allgäuer Firmen sind daran beteiligt.

Eine davon ist Magnet-Schultz (MSM) in Memmingen. Im Export ist das Unternehmen seit den 1990er Jahren in China aktiv, mit eigenem Fertigungsstandort seit 2014. In Wujiang, etwa zwei Stunden von Shanghai entfernt, stellt MSM Hydraulik- und Haltemagnete her – mit etwa 30 Beschäftigten, sagt Firmenchef Dr. Albert W. Schultz. Derzeit liefen die Geschäfte trotz strenger Quarantäne-Regeln weitgehend normal.

Unternehmer Schultz: "Menschen, die miteinander handeln, reden auch miteinander"

Die Kritik gerade von Menschenrechtsorganisationen, Geschäfte mit China seien „unmoralisch“, weist Schultz zurück. Das sei engstirnig: „Die Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte hat Milliarden Menschen aus der Armut geholt und allein in China eine Mittelschicht mit einigen Hundert Millionen Menschen geschaffen.“ Von diesem global wachsenden Wohlstand habe kaum jemand so stark profitiert wie die auf Premiumgüter ausgerichtete deutsche Exportwirtschaft. Aber auch ihn bedrücke die jüngere Entwicklung der chinesischen Politik, räumt der Firmenchef ein. Er spricht von einem Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Werten, in dem man leben müsse. Als Unternehmer halte er den Austausch und Kooperationen mit möglichst vielen Ländern für wichtig. Menschen, die miteinander handeln, redeten auch miteinander. Für den Memmminger Unternehmer ist klar: „Auch China braucht Deutschland und Europa wirtschaftlich.“

In China aktiv: Markus Stoll, Chef der gleichnamigen Unternehmensgruppe aus Martinszell und Dr. Albert W. Schultz (r.) Bild: Matthias Becker / Ralf Lienert

Ähnlich sieht das Markus Stoll, Chef der gleichnamigen Unternehmensgruppe aus Martinszell. Seit fast 20 Jahren ist die Oberallgäuer Firma auf dem chinesischen Markt für alle deutschen Autohersteller im Bereich E-Mobilität aktiv und hat einen Standort in Shenzhen. Vor vier Jahren kam ein Unternehmen dazu, das ausschließlich mit chinesischem Management und Mitarbeitern besetzt ist. „Damit gelingt uns der Zugang auch zu namhaften chinesischen Kunden“, sagt Stoll. Mit der deutschen Niederlassung habe das zuvor nicht geklappt. Die Kontrolle erfolge aber von Deutschland aus.

Firma Stoll prüft Expansion in China - aber nicht um jeden Preis

Aktuell prüft Stoll eine Expansion. Es gebe eine Anfrage von einem großen chinesischen Konzern. „Es geht um Energieeinsparung – da könnten wir Dinge lernen, die es in Deutschland noch nicht gibt.“ Habe aber die kommunistische Partei Einfluss auf diese Firma, werde er eine Zusammenarbeit ablehnen.

Für eine Differenzierung zwischen dem System und den Menschen spricht sich auch der Memminger Unternehmer Gerhard Pfeifer aus, dessen auf Seilzüge spezialisierte Firma drei Standorte in China hat. „In der Tierwelt plädieren wir für Artenvielfalt und zeigen tiefste Betroffenheit, wenn irgendwelche noch so räuberische Tierarten aussterben. Bei Menschen hingegen wollen wir unter der Monstranz der Moral, dass alle gleich werden. Macht das wirklich Sinn?“