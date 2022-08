Warum die Spritpreise im Allgäu so viel höher sind als in Norddeutschland

Sprit kostet im Süden Deutschlands teilweise über 20 Cent pro Liter mehr als im Norden. Warum das so ist und welche Preisentwicklung hiesige Experten erwarten.

31.08.2022 | Stand: 16:01 Uhr

Die Spritpreise sind aktuell wieder stark gestiegen – sogar schon vor dem Ende des staatlich geförderten Tankrabatts, der Ende August ausgelaufen war. Auffällig ist, dass Diesel und Super im Allgäu offensichtlich teurer sind als in den meisten anderen Regionen Deutschlands. Woran liegt das?

Beispiel Mittwochmittag: Während der Liter Diesel laut Internet-Vergleichsportal clever-tanken.de in Oberstdorf und Füssen 2,17 Euro kostet, ist der Liter in Hamburg für 1,93 Euro zu bekommen. In Köln müssen 1,95 Euro bezahlt werden, in Ingolstadt 2,11 Euro.

„Tatsächlich gehen die Preise im Süden und Norden Deutschlands aktuell weiter auseinander, als es normalerweise zu beobachten ist, wenngleich sich die Kraftstoffmärkte auch regional immer unterscheiden“, sagt ADAC-Sprecher Alexander Schnaars. „Die Preisunterschiede lassen sich unter anderem auf die niedrigen Pegelstände im Rhein zurückführen, da die Kraftstoffe auch über den Flussweg transportiert werden.“ In der Folge stünden höhere Kosten für den Transportweg, die sich am Ende auch an den Zapfsäulen bemerkbar machen können, „wenn auch zu einem geringen Prozentsatz“, sagt Schnaars. „Über das konkrete Preisniveau an der Tankstelle entscheidet aber letztlich der Wettbewerb vor Ort.“ (Lesen Sie auch: Benzinpreise, 9-Euro-Ticket, E-Rezept: Das ändert sich im September)

Hohe Spritpreise in Süddeutschland: Engpässe bei der Zulieferung

Die Logistik sieht auch Martin Glöckner als Grund für die hohen Spritpreise im Allgäu. „Das Rohöl kommt eben aus dem Norden und muss aufwendig zu uns in den Süden“, sagt der Sprecher der Firmengruppe Kaes aus Mauerstetten, die neben den V-Märkten auch 34 Tankstellen vor allem im Ost- und im Oberallgäu betreibt. Aktuell gebe es Engpässe bei der Zulieferung zu den beiden großen süddeutschen Raffinerien in Karlsruhe und Ingolstadt. Das steigere auch für Kaes die Kosten, die man dann an den Zapfsäulen an die Kunden weitergebe. „Das trifft gerade Pendler hart, die auf das Auto angewiesen sind“, räumt Glöckner ein. Sie hätten nur die Möglichkeit, Sprit in der Freizeit einzusparen.

An den Sparwillen der Verbraucher appelliert auch Christine Keslar-Tunder, Geschäftsführerin der Kemptener Firma Keslar, die mit Energie handelt und auch Tankautomaten im Allgäu betreibt. Ihr Unternehmen registriert derzeit eine große Nachfrage auch nach Diesel: „Am Montagabend war unsere Station in Oy-Mittelberg an der A7 trocken und musste kurzfristig aufgefüllt werden.“

Große Nachfrage nach Sprit: "Da wird gehamstert - auch um den Tankrabatt noch mitzunehmen"

Auch Firmenkunden hätten sich bereits seit Wochen verstärkt eingedeckt: „Da wird gehamstert – auch um den Tankrabatt noch mitzunehmen.“ Die Nachfrage sei so groß, dass Keslar derzeit vorrangig langjährige Kunden beliefere. „Dabei haben wir noch das Glück, dass wir über Avia als gemeinsam einkaufendes Mittelstandsbündnis bestimmte Mengen abgesichert haben.“ Sie habe aber die Sorge, dass sie kommendes Jahr nicht mehr die bisherigen Mengen bekomme, sagt Keslar-Tunder. „Da brauchen wir Versorgungssicherheit. Denn auf Unsicherheit reagieren die Märkte sehr sensibel.“

Vor dem Hintergrund der hohen Erdgaskosten sieht auch ADAC-Sprecher Schnaars einen weiteren Grund für die hohen Preise in der derzeit starken Nachfrage der Industrie nach Heizöl. „In wirtschaftlich stärkeren Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg könnte dies auch zu höheren Kraftstoffpreisen führen, insbesondere beim Diesel.“

Lösung für den gesamten Öl-Markt: Aufhebung der Energie-Sanktionen gegen Russland?

Wie geht es mit den Spritpreisen weiter? „Eine Prognose ist derzeit nicht möglich“, sagt Kaes-Sprecher Glöckner. „Aber die Tendenz ist wohl weiter steigend.“ Anders sieht das ADAC-Sprecher Schnaars: „Trotz der Unterschiede ist das Preisniveau insgesamt nach wie vor zu hoch und es gibt Luft nach unten. An verschiedenen Stellen des Wertschöpfungsprozesses werden wohl Gewinne eingepreist, die es so vor März noch nicht gab. Hoffnungen liegen hier in den Ergebnissen der Untersuchung des Bundeskartellamts, die Aufschluss geben werden.“

Einen anderen Lösungsvorschlag für den gesamten Öl-Markt macht Christine Keslar-Tunder: „Die Politik sollte über die Aufhebung der Energie-Sanktionen gegen Russland nachdenken.“ Das sei zwar moralisch mit Blick auf den Ukraine-Krieg bedenklich. „Aber dann würden Angebot und Nachfrage den Markt wieder regeln und die Preise würden wohl auch bei uns wieder sinken.“