Warum Mehl nicht gleich Mehl ist

Die Hauptzutat für Brot und Nudeln wird überwiegend als Massenware produziert. Doch auch im Allgäu gibt es noch kleine Mühlen – und sogar glutenfreie Backwaren.

19.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach... So idyllisch wie in dem alten Volkslied ist die Realität von Müllern und der Mehlproduktion längst nicht mehr – und war sie vermutlich auch nie. Überwiegend kommt heute der Rohstoff für Brot, Semmeln oder Nudeln aus industrieller Herstellung. Doch es gibt auch noch kleine Betriebe. So wie die Dinkelmühle Graf in Tannheim nahe Memmingen. Seit etwa 400 Jahren wird dort Getreide verarbeitet – anfangs von Mönchen des nahen Klosters Ochsenhausen und aktuell in der inzwischen sechsten Generation von der Familie Graf.

„Das ist kein Zuckerschlecken und Handwerk im besten Sinne“, sagt Gerd Graf, während er den Befestigungsriemen eines 100-Kilo-Mehlsacks von der hölzernen Maschine löst, ihn beiseitestellt und einen neuen Stoffsack anbringt. Ein sieben Meter hohes Wasserrad, gespeist seit Jahrhunderten von einem Bach, treibt mechanisch vier Mühlsteine und vier Walzenstühle an. Etwa 40 Tonnen Getreide verarbeitet Graf pro Jahr in seinem „kleinen Museum“, wie der 62-Jährige das alte Gebäude nennt. Zum Vergleich: Eine industrielle Mühle verarbeitet etwa 150 Tonnen Getreide – täglich.

Harte Schale schützt den Dinkel vor schädlichen Umwelteinflüssen

Graf hat sich vor allem auf Dinkel spezialisiert, den die Familie seit 1983 auch selbst anbaut und von Landwirten aus der Region bezieht. „Dinkel, auch Feesen genannt, gehört zu den gesündesten Getreidesorten“, sagt der gelernte Müller. Die Körner seien durch die harte Schale gut vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützt – was allerdings auch die Verarbeitung zeitintensiv mache. Zuerst müssen die Körner „entspelzt“ werden, also von der Schale befreit. Insgesamt 15 Verarbeitungsschritte sind es vom Entspelzen bis zum Reinigen. Beim Mahlen und Sieben in unterschiedlichen Körnungen sind bis zum feinen Mehl nochmals 17 Arbeitsgänge nötig. Dabei setzt Graf nach wie vor nicht nur Stahlwalzen ein, sondern auch mit Porzellan beschichtete. „Das führt zu besseren Backeigenschaften“, steht für ihn fest. „Aus Überzeugung gibt es bei unserem Mehl im Gegensatz zu massenweise produzierter Ware keine Zusätze oder Haltbarkeitsmittel“, betont Graf. Daher sei sein Dinkel-, Weizen- und Roggenmehl auch für Menschen mit Gluten-Unverträglichkeit geeignet – das zumindest berichteten einige Kunden.

Auf diesen Markt konzentrieren sich auch Jessica und Leslaw Reiniger. In Scheidegg (Landkreis Lindau) betreiben sie eine glutenfreie Bäckerei und bieten unter dem Namen „Val and Pri Gluten Free“ beispielsweise eine Reihe entsprechender Mehle an – und Backkurse.

Auch Feneberg setzt auf Bio-Mehl aus der Region

Auf Bio-Mehl aus der Region setzt auch die Allgäuer Lebensmittelkette Feneberg. Bei den „VonHier“-Produkten findet sich das Mehl aus der Engelhardmühle in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm). Seit 20 Jahren verarbeitet Alexander Engelhard in seiner Mühle Getreide von ökologischen Betrieben aus der Region zu Bio-Mehl und -Schrot. Innerhalb von 24 Stunden werden zwölf Tonnen Getreide gemahlen.

Lesen Sie auch

Bio-Unternehmen Rapunzel baut für 30 Millionen ein Besucherzentrum Bio zum Anfassen in Legau

Zurück nach Tannheim: Auf die Frage, wie lange er seine Mühle quasi im Alleingang betreiben kann und will, zuckt Gerd Graf mit den Schultern. „Vom Pflügen über die Getreideernte bis zum fertigen Mehl auf der Ladentheke braucht’s zwei Jahre“, sagt er. Er ärgert sich, dass er als Produzent an einer Semmel nur etwa einen Cent verdient. „Das ist auf Dauer zu wenig“, sagt Graf auch mit Blick auf andere Landwirte und ihre Produkte. Und schnappt sich den nächsten Sack Mehl.

Hintergrund