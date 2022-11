Blitzeis ist eine tückische Gefahr im Winter - das müssen Autofahrer beachten

Blitzeis ist für Autofahrer und Fußgänger hoch gefährlich. Aber was ist Blitzeis eigentlich? Wie entsteht es und wie verhält man sich richtig?

16.11.2022 | Stand: 13:29 Uhr

Blitzeis führt immer wieder zu Unfällen und teilweise stundenlangen Probleme auf den Straßen. Das betrifft nicht nur höhere Lagen wie das Allgäu - plötzliches Glatteis kann vielerorts auftreten.

Was ist Blitzeis?

Wann gibt es Blitzeis?

Wie verhält man sich bei Blitzeis?

Bei welchen Temperaturen gibt es Blitzeis?

Wann kommt es zu Glätte?

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu Blitzeis.

Was ist Blitzeis und wie entsteht Blitzeis-Gefahr?

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist Blitzeis eine "Wortschöpfung der Medien". Blitzeis bezeichnet demnach das plötzliche Auftreten von Glatteis. Dieses Glatteis entsteht, wenn unterkühlter Regen, Sprühregen oder Nebel auf die Straße treffen und sofort gefrieren. Von unterkühltem Regen sprechen Meteorologen, wenn die Tröpfchen eine Temperatur von unter null Grad Celsuis haben. Blitzeis kann aber auch auftreten, wenn "wenn die Tröpfchen nicht unterkühlt sind, aber auf unterkühlte Gegenstände oder unterkühlten Boden fallen", so der DWD.

Übrigens: Eisregen ist laut DWD "überwiegend aus Eiskörnern bestehender fallender Niederschlag". Aber auch der unterkühlte Regen, der auf Gegenständen sofort gefriert, wird als Eisregen bezeichnet.

Was ist der Unterschied zwischen Blitzeis, Eisglätte und Schneeglätte?

Blitzeis oder Glatteis bezeichnet das spontane Gefrieren von Wassertröpfchen, die auf den Boden treffen.

oder bezeichnet das spontane Gefrieren von Wassertröpfchen, die auf den Boden treffen. Bei Eisglätte gefrieren laut DWD Schmelzwasser oder Wasseransammlungen, die sich bereits auf der Straße befinden.

gefrieren laut DWD Schmelzwasser oder Wasseransammlungen, die sich bereits auf der Straße befinden. Wenn eine Schneedecke auf der Straße vom Verkehr oder Fußgängern zusammengedrückt wird, wird durch den Druck der Schnee kurz verflüssigt und friert dann. In so einem Fall sprechen Meteorologen von Schneeglätte.

Warnung vor Blitzeis: Wo ist die Gefahr besonders hoch?

Besonders vorsichtig sollten Autofahrer und Autofahrerinnen im Winter an schattigen Orten, zum Beispiel in Wäldern, oder auf Brücken sein, wo die Straße der Witterung besonders stark ausgesetzt ist, schreibt der ADAC. An manchen Stellen warnen Schilder vor möglicher Glätte, doch das ist nicht überall so. Für Autofahrer und Autofahrerinnen ist Glatteis auf der Straße tückisch, weil es meist nicht zu erkennen ist. Erste Hinweise auf Blitzeis-Gefahr im Winter können Nebel und Raureif auf Bäumen sein, so der Automobil-Club. (Lesen Sie auch: So kommen Autofahrer bei Winterwetter möglichst sicher über die Allgäuer Straßen)

Bilderstrecke

Tipps von der Polizei: So kommen Autofahrer sicher durch den Winter

1 von 9 Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) Wenn Eis und Schnee die Straßen glatt machen, sind Gefühl, weniger Tempo und mehr Abstand gefragt. Welche Ratschläge Autofahrer im Winter für eine sichere Fahrt noch befolgen sollten, gibt es in dieser Bilderstrecke zu sehen. Bild: Zacharie Scheurer, dpa (Symbolbild) 2 von 9 Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Bild: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) Um Unfälle im Winter zu vermeiden, ist die Benutzung von Winterreifen das A und O, so die Polizei. Autofahrer können etwa durch tiefere Reifen-Profile, einen erhöhten Rollwiderstand und eine andere Gummimischung für eine bessere Bremswirkung und mehr Bodenhaftung sorgen. Bild: Markus Scholz, dpa (Symbolbild) 3 von 9 Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Bild: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) Autofahrer sollen unbedingt einen Blick auf das Alter der Winterreifen werfen. Der Gummi verhärtet nämlich mit den Jahren, was die Bodenhaftung und den Bremsweg deutlich verschlechtert. Wenn die Winterreifen sechs Jahre lang gefahren werden, büßen sie einen Teil ihrer Eigenschaften ein. Bild: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild) 4 von 9 Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild) Außerdem sollen Fahrer das Scheibenwischwasser am besten mit etwas Frostschutzmittel regelmäßig auffüllen. Bild: Holger Hollemann, dpa (Symbolbild) 5 von 9 So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Bild: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild) So sollten Autofahrer besser nicht losfahren, empfiehlt die Polizei. Stattdessen sollten sie vor jeder Fahrt das Auto von Schnee und Eis befreien, um klare Sicht zu haben. Ansonsten drohen nämlich Bußgelder. Bild: Bodo Schackow, dpa (Symbolbild) 6 von 9 Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspe... Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) Die Polizei appelliert, bei Schneewetter unbedingt die Geschwindigkeit und den Abstand zum Vordermann anzupassen. Autofahrer unterschätzen oft das Tempo bei Schnee und Glätte - und verursachen so eigentlich vermeidbare Unfälle. Das Gleiche gilt für den Abstand. Die Beamten raten: "Fuß vom Gaspe... Bild: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild) 7 von 9 Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im... Bild: Ole Spata, (Symbolbild) Autofahrer sollten bedenken, dass sich Räumfahrzeuge nicht durch Staus durcharbeiten können. Feuerwehren und Rettungsdienste sind zudem oft wegen anderer Unfälle bereits voll im Einsatz. Man darf also nicht damit rechnen, im Stau mit Tee und Decken versorgt zu werden. Also: Besser selber parat im... Bild: Ole Spata, (Symbolbild) 8 von 9 Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Bild: Richard Vogel, dpa (Symbolbild) Im Kofferraum etwa können Autofahrer eine Kiste mit Decken und Getränke-Plastikflaschen bereitstellen. Doch Achtung: Glasflaschen drohen zu platzen. Auch eine Kleinigkeit zum Essen wie etwa Kekse schadet nicht. Bild: Richard Vogel, dpa (Symbolbild) 9 von 9 Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Nebenstraßen werden meist seltener von Schnee geräumt, als die Hauptverkehrsachsen und sind außerdem für Rettungskräfte teils schlechter zu erreichen. Bild: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild) Auch selbst gewählte Umleitungen sind oft eher Fluch als Segen, warnt die Polizei. Blitzeis-Gefahr im Winter: Wie verhalten sich Autofahrer und Autofahrerinnen richtig?

Bei Blitzeis helfen laut ADAC weder technische Systeme wie ABS oder ESP im Auto, noch Winterreifen oder Schneeketten. Deshalb rät der Automobil-Club im Winter, sich vor der Fahrt über die Straßenverhältnisse zu informieren und das Auto nach Möglichkeit stehen zu lassen. Besonders an Tagen mit schwankenden Temperaturen um den Gefrierpunkt ist Vorsicht geboten. (Lesen Sie auch: So bekommen Sie im Winter das Auto einfach und schnell eisfrei)

Das jüngste Beispiel aus Oberstdorf zeigt, dass bei Blitzeis längere Staus möglich sind. Falls eine Fahrt mit dem Auto nicht vermeidbar ist, sollten Autofahrer und Autofahrerinnen also etwas mehr Zeit einplanen.

Wenn es auf den Straßen glatt ist, sollten Fahrer und Fahrerinnen vorausschauend und umsichtig fahren. Das heißt: "Größeren Abstand zum Vordermann halten, sanft bremsen und gefühlvoll lenken", so der ADAC. Tritt während der Fahrt überraschend unterkühlter Regen auf, lieber anhalten, Pause machen und auf den Winterdienst warten.

Was ist vor der Autofahrt im Winter zu beachten?

Der ADAC rät, im Winter Eiskratzer, Handbesen und eine Abdeckfolie für die Windschutzscheibe im Auto zu haben. Außerdem sollten Autofahrer und Autofahrerinnen darauf achten, dass genug Frostschutzmittel in der Scheibenwischanlage ist.