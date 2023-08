Zeitschrift wählt spektakulärste Wasserfälle Deutschlands - gleich drei im Allgäu sind dabei

Bei einem Ranking der spektakulärsten Wasserfälle Deutschlands des GEO-Magazins haben es gleich drei Allgäuer Ausflugsziele in die Liste geschafft.

Das Reportagemagazin GEO hat die elf spektakulärsten Wasserfälle Deutschlands gekürt und gleich drei Allgäuer Wasserfälle haben es auf die Liste geschafft:

die Buchenegger Wasserfälle in Oberstaufen

der Scheidegger Wasserfall im Westallgäu

und der Lechfall bei Füssen.

Wir erklären, was diese Wasserfälle so besonders macht und warum sie es in das Ranking geschafft haben.

GEO-Liebling: Buchenegger Wasserfälle bei Oberstaufen

Die Buchenegger Wasserfälle bei Oberstaufen bestehen aus mehren sogenannten Gumpen, in denen gebadet werden kann. Dabei ist allerdings Vorsicht geboten, da die Strömung stark sein kann und man sich beim hineinspringen, dem sogenannten "Gumpenjucken", verletzten kann. Um die Wasserfälle herum gibt es viele Wandermöglichkeiten. Laut GEO-Ranking sind die Buchenegger Wasserfälle "eines der schönsten Naturwunder Deutschlands".

Die Buchenegger Wasserfälle sind ein beliebtes Ausflugsziel nahe Oberstaufen. Bild: Munkler

Scheidegger Wasserfälle im Westallgäu

Die im Westallgäu gelegenen Scheidegger Wasserfälle liegen in der fast 200 Meter tiefen Rohrachschlucht und fallen über drei Felsstufen 48 Meter in die Tiefe. Die Wasserfälle sind je 22 Meter und 18 Meter hoch. Das Naturschauspiel kann man nur zwischen April und September besuchen, je nach Wetter auch im Oktober und November. Rund um die Wasserfälle gibt es einen Wasserspielplatz für Kinder, einen Märchenwald und einen Geo-Erlebnispfad. Für das GEO-Magazin überzeugen die Scheidegger Wasserfälle vor allem durch ihre familienfreundlichen Umgebung und die Rohrachschlucht, in der viele Tier- und Pflanzenarten zu finden sind.

Beliebtes Ausflugsziel im Landkreis Lindau: die Scheidegger Wasserfälle. Bild: Ralf Lienert

Lechfall bei Füssen

Ein Wasserfall der etwas anderen Art ist der Lechfall in Füssen, der aus einem in ganzer Breite überströmtem Stauwehr besteht. Der Lech stürzt hier über mehrere Stufen insgesamt 12 Meter in die Tiefe. Der Lechfall ist Ausgangspunkt für verschiedene Wanderungen oder für einen Ausflug in die Füssener Altstadt. Besonders gut kann man ihn von der alten Lechbrücke oder von dem schmalen Maxsteg aus betrachten. Ein Pluspunkt im GEO-Ranking: Im Sommer kann man je nach Wasserstand seine Füße im kristallklaren Lech abkühlen.

Der Lechfall bei Füssen ist immer einen Ausflug wert. Von einer Brücke aus hat man einen tollen Blick auf die künstlich angelegte Staustufe und die Klamm. Bild: Daniel Tretter (Archivbild)

GEO-Liste: Spektakuöäre Wasserfälle im Allgäu

Neben den drei Wasserfällen aus dem Allgäu haben es außerdem die folgenden Attraktionen auf die Liste des GEO-Magazins geschafft:

Triberger Wasserfälle im Schwarzwald

Blauenthaler Wasserfall im Erzgebirge

Todtnauer Wasserfall im Hochschwarzwald

Wasserfall Dreimühlen in der Eifel

Wasserfall in der Leutaschklamm

Kuhfluchtwasserfälle in Oberbayern

Menzenschwander Wasserfälle im Hochschwarzwald

Röthbach-Wasserfall im Berchtesgadener Land

Das Allgäu ist als Urlaubsregion sehr beliebt. Dies zeigte zuletzt auch ein Ranking der 50 beliebtesten Urlaubsorte in Deutschland, in das es fünf Allgäuer Orte schafften.