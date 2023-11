So viel kosten die Tannen heuer: Wie bleiben sie lange frisch?

Weihnachtsbäume aus dem Gartencenter, dem Discounter, für den guten Zweck oder direkt von der Plantage - wie sie auch noch frisch bleiben, verrät der Profi.

16.11.2023 | Stand: 10:05 Uhr

Der Schnee bleibt aus, aber die Tanne kommt - bei den meisten - so oder so ins Haus. Weihnachten steht noch nicht ganz vor der Tür, aber um an Heiligabend nicht ohne Baum da stehen zu müssen, kann man sich jetzt schon Gedanken machen, welcher es denn sein soll. Ein entscheidender Punkt dabei ist auch der Preis. Wir haben geprüft, wie die Lage im Allgäu ist.

Preise von Weihnachtsbäumen vom Anbau im landwirtschaftlichen Betrieb

Frisch vom Feld, auch noch einen Tag vor Heiligabend. Das bietet Norbert Eckart in Niederstaufen an. Der Familienbetrieb zieht die Bäume selbst auf und verkauft sie auf dem eigenen Hof. Der Christbaumverkauf startet am 6. Dezember. Vorbestellen kann man die Nordmanntannen, drei Fichtenarten oder die Schwarzkiefern aber schon seit August. Hier kosten zehn Zentimeter Tanne zwei Euro.

So viel kosten Christbäume direkt aus dem landwirtschaftlichen Anbau:

1 Meter: 20 Euro

1,8 Meter: 36 Euro

2 Meter: 40 Euro

2,5 Meter: 50 Euro

Im Gespräch erklärt Eckart, dass die Preise bei ihnen im Vergleich zu den Vorjahren gleich geblieben sind. Dies sei notwendig, um wettbewerbsfähig mit den Supermärkten zu bleiben. Jedoch rät er davon ab, einen Weihnachtsbaum im Supermarkt zu kaufen. Supermarkt-Bäume werden oft schon vier Wochen vor dem Verkauf gefällt und seien damit beim Einkaufen bereits tot. Ein frisch gefällter Baum lebe noch eine Zeit lang weiter, halte lange frisch und nadele somit nicht schon an Heiligabend.

Der erfahrene Christbaumzüchter gibt Tipps wie der Weihnachtsbaum gute sechs Wochen lang frisch bleibt:

Eine Tanne mit einem dicken Stamm auswählen - dieser kann mehr Energie in die Äste befördern. Möglichst knapp, bevor man den Baum aufstellen will, absägen lassen und abholen - der Baum lebt dann noch eine Weile weiter und sieht lange frisch aus. Zuhause einen Zentimeter der Tanne abschneiden und in eine Wasserwanne stellen. Bis der Weihnachtsbaum aufgestellt wird, an einem kühlen, schattigen Ort lagern. Den aufgestellten Baum nicht in die Nähe eines Ofens oder einer Heizung stellen. Auch im Christbaumständer ausreichend gießen (lebende Tannen brauchen eineinhalb bis zwei Liter Wasser am Tag).

So viel kostet der Weihnachtsbaum im Gartencenter Kutter in Kempten

Stefanie Bauer von der Gärtnerei Kutter in Kempten empfiehlt, den Baum in einen Ständer mit Wasser zu stellen. Bei Kutter werden die Tannen schon drei bis vier Wochen vorher gefällt. Sie verkaufen jede ihrer Tannen für 24,90 Euro, so Stefanie Bauer. Ab nächster Woche starten sie den Verkauf der 1,50 bis 2,50 Meter großen Nordmann-Tannen.

So viel zahlt man an eine Stiftung der Diakonie Kempten für Tannen und Fichten

Teurer sind die Tannen der Diakonie, aber hier fließt der komplette Erlös in die Stiftung "Lichtblick" - dieses Jahr in die Sozial-Psychiatrische Tagesstätte. Hier helfen Betreuerinnen und Betreuer Menschen, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Die Leiterin der Tagesstätte Lisa Steger erklärt, dass die Betroffenen in Form eines Arbeitsprojekts beim Verkauf der Weihnachtsbäume helfen. Der Erlös sei für benötigte Anschaffungen sowie Ausflüge für die Betroffenen eingeplant, sagt Steger. Die Diakonie liefert die Bäume auch nach Hause. Für 3 Euro in der Stadt Kempten und ins nähere Umland, wie Buchenberg, Waltenhofen und Sulzberg für 4,50 Euro.

Bei der Diakonie in Kempten kostet die Nordmann-Tanne so viel:

0,8 bis 1,25 Meter: 22 Euro

1,25 bis 1,65 Meter: 29 Euro

1,65 bis 2 Meter: 45 Euro

2 bis 2,5 Meter: 65 Euro

2,5 bis 3 Meter: 72 Euro

Die Fichten kosten bei der Diakonie:

1,5 bis 2 Meter: 30 Euro

2 bis 3 Meter: 32 Euro

So viel kostet der Weihnachtsbaum im Allgäuer Discount-Supermarkt

Auch Discount-Märkte wie Norma verkaufen im Dezember Weihnachtsbäume. Wie Heike Hirt aus dem Norma-Sekretariat erklärt, bekommen die Filialen die Bäume von einem deutschen Lieferanten. Auf dem Norma-Parkplatz an der Ulmer Straße in Kempten können Kundinnen und Kunden Weihnachtsbäume kaufen.

Das sind die Preise für die Nordmann-Tannen bei Norma: