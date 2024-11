Weihnachtsbäume in Allgäuer Städten: Woher stammen sie und wie viel kosten sie?

Sie standen leuchtend-stumm herum, während andere eifrig über sie diskutierten. In den vergangenen Jahren sorgten zwei Weihnachtsbäume im Allgäu für reichlich Gesprächsstoff. 2023 fragte ein privater Radio-Sender angesichts einer nicht an allen Seiten gleich gut bestückten Tanne in Marktoberdorf: „Ist das der hässlichste Christbaum Bayerns?“ Im Jahr zuvor hatte der Christbaum in Oberstdorf bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Er war für viel Geld aus dem 600 Kilometer entfernten Sauerland in die Marktgemeinde transportiert worden. Doch wie sieht es in diesem Jahr aus?

