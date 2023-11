Welche Weihnachtsmärkte jetzt im Allgäu öffnen

Gestern Kempten, heute Bad Hindelang, Samstag Oberstdorf - fast täglich öffnet ein weiterer Weihnachtsmarkt im Allgäu. Die Übersicht.

30.11.2023 | Stand: 10:15 Uhr

Langsam wächst das Gefühl für Weihnachten. Der erste Schnee ist auch in den tieferen Lagen des Allgäu gefallen, die ersten Weihnachtsmärkte haben bereits wieder geschlossen. Die gute Nachricht für alle Freunde von Hütten- und Budenzauber bei Glühwein und Lebkuchen: Täglich kommen im Allgäu neue Weihnachtsmärkte hinzu.

In der Woche vor dem ersten Advent hat Montag der Christkindlesmarkt in Memmingen begonnen. Heute am Mittwoch zieht der Weihnachtsmarkt in Kempten nach. Ganz bald startet der 20. Oberstdorfer Advent und auch der Erlebnis-Weihnachtsmarkt in Bad Hindelang.

Montag Memmingen, Mittwoch Kempten, heute Bad Hindelang, Samstag Oberstdorf - so könnte die Woche für große Freunde von Weihnachtsmarktbesuchen aussehen. Unsere Übersicht über anstehende Weihnachtsmärkte:

Diese Allgäuer Weihnachtsmärkte öffnen 2023 vor dem 1. Advent

Memminger Christkindlesmarkt von Montag, 27. November, bis Mittwoch, 20. Dezember 2023





von Montag, 27. November, bis Mittwoch, 20. Dezember 2023 Adventsmarkt und Budenzauber bei den Wertachtal-Werkstätten Füssen am Mittwoch, 29. November 2023





am Mittwoch, 29. November 2023 Weihnachtsmarkt beim Felderwirt in Unterthingau (Ostallgäu) von Mittwoch, 29. November bis Sonntag, 3. Dezember 2023

Röthenbacher Weihnachtsmarkt (Landkreis Lindau

Weihnachtsmarkt Kißlegger Advent (Landkreis Ravensburg) von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember 2023





(Landkreis Ravensburg) von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember 2023 Weihnachtsmarkt von Rapunzel in Legau ( Unterallgäu





Zeughausmarkt Lindau von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember 2023

Weihnachtsmarkt Buchenberg (Oberallgäu) von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember 2023

Adventsmarkt "Neue Mitte" in der Gartenstadt in Bad Wörishofen (Unterallgäu) von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember 2023





(Unterallgäu) von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember 2023 Sonthofer Klausenmarkt (Oberallgäu) von Freitag, 1., bis Dienstag, 5. Dezember 2023

Weihnachtsmarkt Kaufbeuren von Freitag, 1. Dezember, bis Freitag, 22. Dezember 2023





von Freitag, 1. Dezember, bis Freitag, 22. Dezember 2023 Christkindlmarkt am Vilsalpsee (Tannheimer Tal) von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember, Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Dezember, sowie Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Dezember 2023





(Tannheimer Tal) von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Dezember, Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Dezember, sowie Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Dezember 2023 Winterzauber in Sulzberg (Oberallgäu) am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember 2023





(Oberallgäu) am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember 2023 Nikolausmarkt in Altstädten bei Sonthofen (Oberallgäu) am Samstag, 2. Dezember 2023





bei Sonthofen (Oberallgäu) am Samstag, 2. Dezember 2023 Adventsabend Blaichach (Oberallgäu) am Samstag, 2. Dezember 2023





(Oberallgäu) am Samstag, 2. Dezember 2023 Adventsmarkt Wertach (Oberallgäu) am Samstag, 2. Dezember 2023

Dietmannsrieder Weihnachtsmarkt (Oberallgäu) von Samstag, 2., bis Sonntag, 3. Dezember 2023





(Oberallgäu) von Samstag, 2., bis Sonntag, 3. Dezember 2023 Adventsmarkt Muthmannshofen bei Altusried (Oberallgäu) von Samstag, 2., bis Sonntag, 3. Dezember 2023





(Oberallgäu) von Samstag, 2., bis Sonntag, 3. Dezember 2023 Heimenkircher Adventsmarkt (Landkreis Lindau) am Samstag, 2. Dezember 2023





(Landkreis Lindau) am Samstag, 2. Dezember 2023 Weitnauer Christkindlesmarkt (Oberallgäu) am Samstag, 2. Dezember 2023





(Oberallgäu) am Samstag, 2. Dezember 2023 Weihnachtsmarkt in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) jeweils am Samstag, 2., 9., 16. und 23. Dezember 2023

Oberstdorfer Advent (Oberallgäu) von Samstag, 2., bis Samstag, 23. Dezember 2023





(Oberallgäu) von Samstag, 2., bis Samstag, 23. Dezember 2023 Scheidegger Christkindlmarkt (Landkreis Lindau) von Samstag, 2., bis Sonntag, 3. Dezember 2023





(Landkreis Lindau) von Samstag, 2., bis Sonntag, 3. Dezember 2023 Weihnachtlicher Bienenzauber in Seeg (Ostallgäu) von Samstag, 2., bis Sonntag, 3. Dezember 2023





(Ostallgäu) von Samstag, 2., bis Sonntag, 3. Dezember 2023 Christkindlmarkt Stöttwang (Ostallgäu) von Samstag, 2., bis Sonntag, 3. Dezember 2023





(Ostallgäu) von Samstag, 2., bis Sonntag, 3. Dezember 2023 Weihnachtsmarkt in Simmerberg (Landkreis Lindau) am Sonntag, 3. Dezember 2023





(Landkreis Lindau) am Sonntag, 3. Dezember 2023 Nikolausmarkt in Oberstaufen (Oberallgäu) von Sonntag, 3., bis Mittwoch, 6. Dezember 2023

Alle Termine sind ohne Gewähr. Es fehlt in der Liste ein Weihnachtsmarkt, der auch vor dem 1. Advent öffnet? Schreiben Sie uns: digitalteam@azv.de