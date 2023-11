Weihnachtssaison beginnt in der Region - erste Märkte eröffnen

Am Freitagabend begann im Allgäu die vorweihnachtliche Zeit. Die ersten Weihnachtsmärkte eröffneten. In Reutte läutete DJ Ötzi eine winterliche Attraktion ein.

17.11.2023 | Stand: 18:41 Uhr

Im Allgäu ist an diesem Wochenende endgültig die Vor-Weihnachtszeit eingeläutet worden. Gleich mehrere winterliche Events starteten am Freitagabend. Unsere Fotografen waren unterwegs und haben die ersten Eindrücke auf der Wiggensbacher Vorweihnacht und bei " Reutte on ice" mit DJ Ötzi gesammelt. Hier gibt es die Bilder.

Die Wiggensbacher Vorweihnacht findet heuer zum ersten Mal statt. Die Gemeinde und der Gewerbeverein veranstalten den Weihnachtsmarkt in dem Oberallgäuer Ort. Neben den klassischen Weihnachtsmarkt-Buden gibt es auch ein Kinderkarussell und eine Eislauffläche.

"Reutte on ice": DJ Ötzi eröffnet größte Freilufteisfläche der Region - hier gibt's die ersten Bilder

Im Tiroler Reutte eröffnete der Starmusiker DJ Ötzi die größte Freilufteisfläche in der Region. "Reutte on ice" nennt sich die Attraktion, die bis in den Februar geöffnet haben soll. Die Fläche ist über 2000 Quadratmeter groß und liegt mitten in der Marktgemeinde.

Auch der beliebte Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg im Unterallgäu eröffnete am Freitagabend. Er ist damit mitunter der erste Weihnachtsmarkt im Allgäu und findet heuer bereits zum 22. Mal statt. Hier finden Sie alle wichtigen Infos zu dem Markt.