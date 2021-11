In vielen Städten und Gemeinden im Allgäu fallen die Weihnachtsmärkte erneut aus - wie in Marktoberdorf. Das macht den Schaustellern zu schaffen: Sie sprechen von einer Hiobsbotschaft. Es gibt aber auch Kommunen, die vorerst noch an einem Markt festhalten. Dazu zählt beispielsweise Kaufbeuren.