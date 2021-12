Über 2 Promille, Unfälle: Betrunkene in Lindau halten Polizei auf Trab

Die Polizei in Lindau erwischt in kurzer Zeit mehrere stark alkoholisierte Verkehrsteilnehmer, die teils Unfälle verursachen - und zu kuriosen Tricks greifen.

Die Lindauer Polizei hat am vergangenen Wochenende ungewöhnlich häufig stark betrunkene Menschen aus dem Verkehr gezogen. Sie verursachten teils Unfälle und fielen durch ihre Fahrweise auf. Bei insgesamt drei Kontrollen zeigten Alkoholtests einen Wert von knapp zwei Promille oder mehr an.

Die ersten Betrunkenen gingen der Polizei am Freitagnachmittag nach einem Unfall im Bodolzer Gemeindeteil Hoyerberg ins Netz. Ein Auto war dort laut eines Zeugen von der Straße abgekommen und in eine Wiese gerollt. Auch ohne Test war den Insassen des Wagens deutlich anzumerken, dass sie nicht nüchtern unterwegs waren, berichtet die Polizei.

Insassen tauschen Plätze - Beifahrer hat 1,9 Promille

Der Zeuge hatte vor Eintreffen der Beamten offenbar beobachtet, wie der Unfallverursacher den Platz mit seinem Beifahrer tauschte. Warum sich Letzterer darauf einließ, ist unklar – denn der 78-Jährige hatte 1,9 Promille Alkohol im Blut. Der 59-jährige Fahrer, der aktuell keinen Führerschein besitzt, verweigerte den Test. Er muss mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Erlaubnis rechnen. Die Polizei nahm beide Männer mit auf die Dienststelle zur Blutentnahme.

In der Nacht zum Sonntag stoppten Beamte dann einen weiteren Betrunkenen. Dieser flog auf, nachdem die Polizei ihn gegen 2 Uhr in der Lindauer Ludwig-Kick-Straße ohne Licht auf dem Fahrrad erwischt hatte. Die Aufforderung, sein Rad nach Hause zu schieben, ignorierte er. Die Polizei hielt ihn daraufhin an und prüfte seinen Alkoholpegel. Das Ergebnis: fast zwei Promille. Das Straßenverkehrsgesetz schreibt für Radler eine Alkoholgrenze von 1,6 Promille vor. Die Polizei stellte das Fahrrad sicher und ordnete dem Jugendlichen eine Blutentnahme im Lindauer Krankenhaus an.

Ein betrunkener 55-Jähriger verursachte einige Stunden später einen Unfall im Lindauer Stadtgebiet. Österreichische Beamte hatten den Lindauer Kollegen zuvor mitgeteilt, dass der Mann seinen Wagen offenbar in Schlangenlinien durch den Pfändertunnel steuert.

Mit 2,3 Promille gegen Garage

Noch bevor ihn die Polizei aus dem Verkehr ziehen konnte, fuhr der Mann gegen ein Garagentor. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Autofahrer kam anschließend unter anderem für eine Blutentnahme ins Lindauer Krankenhaus. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher und leitete Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

