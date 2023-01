100 Jahre alt: Warum der älteste Opfenbacher zwei Geburtstage feiern kann

Bruno Fuhge blickt auf 100 Jahre zurück. Was derJubilar aus Opfenbach erlebt hat und was er von Sport hält.

Er ist der älteste Einwohner von Opfenbach: Am Donnerstag hat Bruno Fuhge im Ortsteil Göritz seinen 100. Geburtstag gefeiert. Geboren ist er in Peterswalde in Ostpreußen. Doch schon seit 1947 lebt er in Opfenbach. Dazwischen lag eine Zeit, die sein Leben ganz entscheidend verändert hat.

Im Krieg: Fuhge glaubte nicht an Rückkehr nach Deutschland

Nach dem Schulbesuch hat Fuhge auf dem elterlichen Bauernhof gearbeitet. Als 19-Jähriger wurde er 1942 zum Wehrdienst eingezogen und musste an der Kriegsfront in Russland kämpfen. „In dieser Zeit hatte ich anderthalb Jahre lang kein eigenes Bett“, erzählt der Jubilar. Als er verwundet wurde, glaubte er nicht mehr an eine Rückkehr nach Deutschland. Doch dem Lazarett-Aufenthalt folgte bald die Genesung und so kam er zu einer Reserveeinheit im damals besetzten Antwerpen (Belgien).

1944 musste er in Südfrankreich nahe der spanischen Grenze seinen Dienst leisten. Denn unter anderem dort erwarteten die Deutschen die Invasion der Alliierten. Weil diese dann aber in der Normandie erfolgte, wurde Fuhge mit seiner Einheit dorthin verlegt. Als dort die Lieferung von Lebensmitteln für die deutschen Soldaten ausblieb, schaute Fuhge, ob er Essen organisieren konnte – und geriet in Gefangenschaft, die er in England, später in den USA und schließlich wieder in England erlebte.

Falsches Dokument sorgt dafür, dass manche am falschen Tag gratulieren

Als er im November 1947 entlassen wurde, waren seine Papiere unvollständig. Es fehlte das korrekte Geburtsdatum. Letztlich erhielt Fuhge ein Dokument, das den 19. Januar 1923 als Geburtstag ausweist – die Grundlage für alle späteren Ausweise. Tatsächlich ist der Jubilar aber am 17. Januar geboren, weshalb ihm einige Familienmitglieder schon am Dienstag gratulierten.

Ein Zurück in seine alte Heimat Ostpreußen war nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft nicht mehr möglich. „Das war schon vom Russen besetzt“, erzählt Fuhge. Sein Bruder lebte inzwischen in Opfenbach – und so fuhr auch Bruno Fuhge ins Westallgäu, fand schnell Arbeit als Knecht auf einem Bauernhof und lernte seine spätere Frau Christel aus Göritz kennen. 1949 folgte die Heirat und Fuhge begann mit der Arbeit auf dem Bau, die er schon bald im Auftrag des Wasserwirtschaftsamts erledigte. Im ganzen Landkreis verlegte er Drainagen auf den Feldern. 1972 wechselte er zum Bauhof der Stadt Lindau. „Da hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben Urlaub“, erinnert sich Fuhge. Den hat er genutzt, um einem seiner Neffen beim Hausbau zu helfen. Denn sein Lebensmotto war stets „Arbeit macht das Leben süß“. So blieb auch nur wenig Zeit für Hobbys. Viele Jahre war er Mitglied im Schützenverein, der denn auch Salutschüsse für den Jubilar abfeuerte. Und auch der Bienenzucht hat sich der 100-Jährige gewidmet. Noch heute schaut er regelmäßig nach den dafür notwendigen Gerätschaften. Sport hat er nie betrieben – im Gegenteil: „Sport ist Mord“ ist ein weiteres Lebensmotto von ihm.

Keine Kinder, trotzdem hat der Jubilar eine große Familie um sich herum

Seine Frau Christel starb 1996. Kinder hatte das Ehepaar nicht. Und doch ist Bruno Fuhge von einer großen Familie umgeben. Seine Neffen und deren Kinder und Enkel prägen seinen Alltag mit. So kümmert sich Großneffe Markus samt Familie täglich um ihn. Wobei Bruno Fuhge sagt: „Gut ist es einem, wenn man sich noch selbst anziehen kann.“ Das und auch das Zubereiten von Frühstück und Abendessen erledigt der Jubilar noch selbst.

Und nachdem zu seinem offiziellen Geburtstag am Donnerstag unter anderem auch Bürgermeister Matthias Bentz, dessen Stellvertreter Herbert Bader sowie Pfarrer Martin Weber gratulierten, freut er sich auf ein großes Fest im Kreise von Familie, Freunden und Bekannten am Wochenende.