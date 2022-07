Die erste Dauerwelle wurde im Landkreis Lindau 1923 eingedreht

In der Nachkriegszeit mussten Kunden ihre eigenen Handtücher und Kohle zum Heizen zum Friseur mitbringen. Heute drücken die Friseurbetriebe andere Sorgen.

„Das Beste an unserem Beruf? Wir machen stündlich Menschen glücklich und die Welt schöner“, schwärmt Petra Zander. Sie ist seit 1999 Obermeisterin der Friseurinnung Lindau und noch ganz beseelt von der Feier zum Jubiläum 100 Jahre Friseurinnung Lindau.

Ein moderner Haarschnitt oder eine trendige Haarfarbe gefällig? Heute gehen Männer und Frauen zum Friseur, um sich verwöhnen zu lassen und um sich mit einer neuen Frisur wohler zu fühlen. Das war nicht immer so. Der Ursprung des Friseurhandwerks liegt historisch gesehen beim Bader, der von Dorf zu Dorf zog. Im Mittelalter war das ein recht blutiger Beruf. Bader nahmen auch chirurgische Eingriffe vor und ließen ihre Kunden zur Ader. Später gab es Badehäuser und noch immer waren Bader, Barbier und Wundarzt im Prinzip das Gleiche: der Friseur.

Früher waren Männer und Frauen im Friseursalon getrennt

Doch auch der moderne Friseurberuf hat sich immer wieder verändert. Die Trennung nach männlicher und weiblicher Kundschaft war bis vor wenigen Jahrzehnten in vielen Friseursalons noch üblich – früher war sie verpflichtend.

Gerade für die Frauen war der Friseurbesuch früher oft brandgefährlich. Im 19. Jahrhundert wurde der erste elektrische Föhn entwickelt, der schon mal Flammen geworfen hat. 1910 folgte eine weitere brandblasenverdächtige Erfindung: Die heiße Dauerwelle. Einzelne Kabel wurden an metallische Lockenwickler angeschlossen und mit Hilfe von Strom aufgeheizt – eine modische Dauerwelle war damals meistens mit Verbrennungen auf der Kopfhaut verbunden.

Petra Zander erzählt, dass 1921 Zwangsinnungen gegründet werden mussten. Die erste Eintragung im Protokollbuch der Innung stammt vom 18. Januar 1922. Wegen Strommangels mussten die Friseure Montag und Mittwoch schließen. Auch Kämme und Horn waren Mangelware. Die Friseure mussten mit dem Schlachthof verhandeln, um Tierhörner zu bekommen, damit sie Kämme herstellen konnten. Seifen gab es auf Bezugsschein, auch Brennmaterial war kaum zu bekommen.

Bubikopf, Stehhaarschnitt und mehr

1923 wurde die erste Dauerwelle in Lindau ausgeführt, Marke Spiralwicklung. 1925 frisierte der Lindauer Friseurmeister Josef Binder erstmals einen neumodischen Bubikopf für eine Lindauerin und es gab den ersten Stehhaarschnitt in der Inselstadt zu bewundern.

Wirtschaftlich sorgten Inflationspreise nach dem Ersten Weltkrieg für lange Salon-Öffnungszeiten – also lange Arbeitszeiten – und einen Preisaufschlag von einer Reichsmark für samstägliches Haareschneiden.

„Jede Generation hat ihre Probleme. Und die, die sich derzeit auftun, erinnern mich stark an die Erzählungen meines Großvaters“, sagt Karin Lanz, deren Urgroßvater der erste Vorsitzende der Innung war, und die heute die Stellvertreterin von Petra Zander ist. „Auch mein Opa hatte ein Friseurgeschäft. Er hat mir von der Energieknappheit erzählt, die nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte. Auch Seife war schwer zu bekommen. Die Kunden mussten ihre Handtücher selbst mitbringen und Koks für den Ofen, um warmes Wasser zu bereiten.“

1954 wurde die Zwangsinnung aufgelöst und in eine freie Innung umgewandelt. Von nun an war es nicht mehr Pflicht, Innungsmitglied zu sein. 1970 wurde in Lindau die Berufsschule gebaut. Die Friseurinnung bekam zwei eigene Räume, die sie auf eigene Kosten einrichtete. 1973 wurde im Lehrlingswesen die Blockschule eingeführt. Sie fiel zwar 1988 wieder weg, soll aber 2022 als Leuchtturmprojekt von den Innungen Kempten, Oberallgäu und Lindau gemeinsam wieder eingeführt werden, wie Petra Zander berichtet.

Ausbildung als Friseur im Landkreis Lindau

Seit den 1980er-Jahren habe die Innung große Anstrengungen unternommen, um ihre Mitglieder in Bezug auf die Modeentwicklungen und Trends sowie Haarschneide- und Kosmetikseminare am Puls der Zeit zu halten. Seit 1997 gebe es eine Qualitätsoffensive bei den Friseuren mit neuer Ausbildungsordnung, sagt die Obermeisterin. „Dadurch wird der Friseurberuf noch anspruchsvoller.“ Obwohl das Friseurhandwerk sowohl von der Corona-Pandemie stark betroffen war und nun mit Preissteigerungen und der Verknappung von Energie zu kämpfen habe, blicken Petra Zander und Karin Lanz optimistisch in die Zukunft.

Denn so sehr jede Generation ihre Probleme hatte, so habe sie auch immer wieder neue Wege und Lösungen dafür gefunden. Petra Zander ergänzt: „Gemeinsam können wir alles schaffen.“ Das bezieht die Obermeisterin auch auf die Nachwuchssorgen. „Es wäre vorstellbar, dass sich zwei Innungsbetriebe einen Auszubildenden teilen, der dann in seiner Ausbildung zwei Betriebe kennenlernen würde.“ sagt sie. Aktuell fehlt den Betrieben massiv Nachwuchs. Seit Beginn der Pandemie hätten sich die Mitarbeiterzahlen halbiert. Das habe einige Kollegen, unter anderem sie selbst, dazu gezwungen, eine Viertagewoche in ihrem Friseurgeschäft einzuführen. Was bedeute, dass der wichtige Samstagsumsatz wegbreche. Aber es sei organisatorisch nicht mehr anders zu bewältigen gewesen. Die Obermeisterin betont angesichts der Lage: „Es war noch nie so wichtig wie jetzt für jeden Friseurbetrieb, ein Teil der Innung zu sein.“