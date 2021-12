100 Jahre Gymnasium Lindenberg: Geschichten, Gedanken, Bilder

Von den 68ern bis Corona: Eine Redaktion aus Schülerinnen und Schülern stellt ein Jubiläumsheft über das Gymnasium Lindenberg zusammen.

04.12.2021 | Stand: 11:55 Uhr

Ein großes Jubiläum begeht das Gymnasium Lindenberg in diesem Jahr: Es ist 100 Jahre alt. an große Feiern ist in Zeiten der Pandemie freilich nicht zu denken, doch eine Jubiläumsschrift ist jetzt erschienen. Geschaffen hat sie das P-Seminar mit Unterstützern vieler aktueller und ehemaliger Mitglieder der Schulfamilie.

Ein Jahr lang haben die Schülerinnen und Schüler mit Begleitung von Deutschlehrer Philipp Unsinn an diesem Heft gearbeitet. Neugierig gingen sie vielen Fragen nach, zum Beispiel: Was macht die Schule heute bunt und lebenswert? Warum wurde die Schule überhaupt gegründet? Was passierte an unserer Schule während der Zeit des Nationalsozialismus, nach dem Krieg oder während der 68er-Zeit? Wie reagierte unsere Schulfamilie auf den Mauerfall, die anschließende Zeit der Globalisierung, die Corona-Pandemie?

Corona-Pandemie erschwerte Arbeit

Impulse und Inhalte fand die Redaktion der Jubiläumsschrift unter anderem im hauseigenen Archiv. Die Pandemie erschwerte die Arbeit, auch weil die Kontaktaufnahme zu Zeitzeugen nicht einfach war.

Viele Artikel in der Festschrift haben die Schülerinnen und Schüler selbst verfasst, aber auch Ehemalige trugen Texte zu der Festschrift bei, darunter der Poetry Slammer, Kabarettist und Schriftsteller Alex Burkhard, der 2008 an dieser Schule Abitur gemacht hat.

Neben persönlichen Beiträgen finden sich historische Erläuterungen und Fotografien zur Schulgeschichte sowie Beschreibungen aller Fachbereiche im Verlauf von 100 Jahren.

