Woodstockenweiler: Veranstalter kündigt 14 Bands an

Im Sommer gibt es im Westallgäu wieder das Festival auf der grünen Wiese. Wann genau es geplant ist, wer kommt und wo es Tickets gibt.

01.05.2023 | Stand: 05:28 Uhr

Ein Festival auf der grünen Wiese: Das bereits legendäre Festival Woodstockenweiler in der Geimende Hergensweiler geht am 24. Juni mit 14 Bands über die Bühne.

Musik von 12 Uhr bis Mitternacht

Zwischen 12 Uhr bis nach Mitternacht präsentieren sie auf zwei Bühnen ein breites Spektrum mitreißender Musik: „Deine Cousine“ aus Hamburg ist eigentlich Industriemechaniker-Meisterin und heißt Ina Brederhorn – ihre Leidenschaft ist allerdings der Punkrock. Multikulturellen Folk spielen Cubmia-Reggae, dabei bringen die Mitglieder die Rhythmen und Klänge ihrer fünf Heimatländer ein. „Rap vo de Alb ra“ kündigt das „Gässlerrap Kollektiv“ an, und Berliner Alternative-Pop serviert Martin Haller. „The Nogoodniks“ aus Österreich ist eine orignelle Coverband, die Welthits mit Kontrabass, Gitarre und Akkordeon interpretiert. Ihren ganz eigenen Stil haben auch „Go Go Gazelle“ (rechts Foto) aus Augsburg entwickelt. Sie bezeichnen ihn als Songwriter-Punkrock und geben ihren Songs mit clever-ironische Titel wie „Keine Kohle Kein Hund“ oder „Früher war alles früher“.

Mit ihrer berührenden Stimme wurde Ami Warning (rechts) im vergangenen Jahr von der GEMA als beste Nachwuchsmusikerin Deutschlands ausgezeichnet. Die Musikerin verbindet Soul mit HipHop, Raggae und Folk. Karten für das Festival Woodstockenweiler gibt es im Lindaupark, an der Avia-Tankstelle in Hergensweile, bei der Volksbank in Wangen sowie online auf www.eventim.de (ins)