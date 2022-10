15-Jähriger ohne Führerschein verunglückt nahe Bad Waldsee mit dem Motorrad

Ein 15-Jähriger ist nahe Bad Waldsee mit dem Motorrad verunglückt und wurde schwer verletzt, sein Motorrad wurde in drei Teile gerissen.

08.10.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Mit einer 1000er Suzuki und ohne Führerschein ist ein 15-Jähriger am Freitag gegen 17.45 Uhr von Mennisweiler in Richtung Bad Wurzach gefahren.

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und fehlender Fahrpraxis kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, berichtet die Polizei. Das Motorrad wurde an einem Baum in drei Teile gerissen, der Fahrer blieb schwer verletzt in einer Wiese liegen.

Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Memmingen gebracht. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg unter der Telefonnummer 07563/90990 in Verbindung zu setzen.