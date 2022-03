25 Jahre als Fußballclub: So feiert der FC Scheidegg sein Jubiläum

Die Fußballer des FC Scheidegg haben sich vor 25 Jahren selbstständig gemacht. Das wird gefeiert. Der Verein plant mehrere Veranstaltungen im Jahr 2022.

17.03.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Es war der 20. März vor 25 Jahren. Nach 30 Jahren als „Abteilung Fußball“ in der Sportgemeinde Scheidegg haben die Fußballer der Marktgemeinde den Schritt in die Selbstständigkeit. gewagt. Zwar hatte es zwischen 1951 und 1960 schon einmal einen Fußballverein in Scheidegg gegeben, dieser hatte allerdings keinen dauerhaften Bestand, so dass die Kicker ab 1967 unter die Fittiche der Sportgemeinde schlüpften.

1997 schließlich wagten sie den Neustart: Der FC Scheidegg legte mit seinen neuen Vereinsfarben Rot/Schwarz in der Kreisliga A los – jener Spielklasse, der er auch heute noch angehört. Derzeit als Tabellensechster.

Dass das Jubiläum gefeiert wird, steht für den Vorsitzenden Hannes Stocklauser außer Frage: „Natürlich können wir nicht auf solche Jubiläumszahlen wie ein Musikverein oder eine Feuerwehr zurückblicken. Aber ein Fußballverein ist immer ein junger, aktiver Klub, der ruhig schon sein 25-Jähriges feiern sollte. Der Anlass ist jedenfalls gegeben, um was auf die Beine zu stellen.“

Hannes Stocklauser ist der Vorsitzende des FC Scheidegg Bild: FC Scheidegg

Natürlich weiß Stocklauser, dass es derzeit mit dem Feiern „etwas schwierig“ ist, aber er weist darauf hin, dass der FC Scheidegg bei seiner Auftaktveranstaltung am 19. März freiwillig auf die 2G-Plus-Regelung setzt. Das heißt: Dabei sein können am Samstag nur vollständig geimpfte oder genesene Personen, die zusätzlich das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests oder eines PCR-Tests vorlegen können. Für Geboosterte entfällt die zusätzliche Testpflicht.

„Es gilt, unseren Nachwuchs zu schützen und auch den gesamten Verein so kurz vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nicht zu gefährden“, sagt Stocklauser, der beim FC Scheidegg auch schon als Spieler die Strippen auf und als Trainer neben dem Platz gezogen hat.

FC Scheidegg baut Lebend-Kicker im Kurhaus auf

Lesen Sie auch

Fußball im Westallgäu Mission Klassenerhalt: Jonas Heinrich ist neuer Trainer beim FV Weiler II

Los geht’s mit den Jubiläums-Festivitäten am Samstag im Kurhaus – zugegebenermaßen für einen Fußballverein ein eher ungewöhnliches Ambiente. Aber für das „Wuzzler“-Turnier braucht man halt nun einmal Platz. Und den gibt es im großen Kurhaus-Saal reichlich. „Wuzzler“ – das heißt nichts anderes, als dass ein Riesen-Tischkicker aufgebaut sein wird, an dessen Querstangen vier lebende Fußballer (ein Torwart, zwei Mittelfeldspieler, ein Stürmer) um Tore und Punkte kämpfen. Beginn ist um 10.30 Uhr für Kinder und Nachwuchskicker. Ab 12.30 Uhr sind die Ortsvereine dran.

„Es treten vier Spieler pro Team an, wobei ein Verein natürlich durchaus mehrere Teams anmelden konnte. Ein Spiel dauert drei Minuten“, sagt Stocklauser. Insgesamt haben sich 20 Erwachsenen-Teams und 16 Jugend-Teams angemeldet.

Frauenfußball spielt beim FC Scheidegg eine Rolle

Günstig ist es, wenn Frauen in der Mannschaft sind. Ist mindestens eine dabei, gibt’s ein Tor Vorsprung; ist es ein reines Frauenteam heißt es schon vor dem Anpfiff 2:0 für die Frauen. Diese Sonderregel kommt nicht ganz überraschend – schließlich spielt der Frauen- und Mädchenfußball beim FC Scheidegg seit Jahren eine wichtige Rolle.

Für das Drumherum ist ebenfalls gesorgt. Ein Weißwurstfrühstück und Live-Musik mit den „Notfallmusikanten“ geben dem Fest eine gesellige Note. Eine Siegerehrung ist natürlich Ehrensache.

Dass das „Wuzzler“-Turnier nur der Anfang des Jubläums ist, macht Stocklauser deutlich: „Wir wollen das ganze Jahr über zusammen mit dem Ort und den Scheideggern feiern. Wir bleiben nicht nur auf dem Sportplatz, sondern sind auf dem Marktfest präsent und feiern auch am Theatron. Uns ist es lieber, viele kleine Feste zu feiern, als eine einzelne, große Zeltveranstaltung durchzuführen.“

25 Jahre FC Scheidegg: Was der Fußballclub im Jahr 2022 plant

Derby in der Kreisliga A Am Donnerstag, 26. Mai, steigt auf dem Sportplatz in Scheidegg des Vatertagsderby gegen den Lokalrivalen FC Lindenberg.

Am Donnerstag, 26. Mai, steigt auf dem Sportplatz in Scheidegg des Vatertagsderby gegen den Lokalrivalen FC Lindenberg. Festakt Zu einem Jubiläumswochenende lädt der Verein am 29./30. Juli, wobei am Freitag, 29. Juli, der Festakt zum Vereinsjubiläum stattfinden wird. Der nächste Tag bringt schließlich die Ortsvereine auf dem Sportplatz zusammen, wenn dort das Dorfvereins-Turnier ausgespielt wird.

Zu einem Jubiläumswochenende lädt der Verein am 29./30. Juli, wobei am Freitag, 29. Juli, der Festakt zum Vereinsjubiläum stattfinden wird. Der nächste Tag bringt schließlich die Ortsvereine auf dem Sportplatz zusammen, wenn dort das Dorfvereins-Turnier ausgespielt wird. Jugendcamp Vom 17. bis 19. August geht ein dreitägiges Jugendcamp über die Bühne.

Vom 17. bis 19. August geht ein dreitägiges Jugendcamp über die Bühne. Spätschoppen Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildet am 23. September ein Spätschoppen am Theatron beim Kurhaus, bei dem die „Notfallmusikanten“ aufspielen werden.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".