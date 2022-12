290 Euro pro Quadratmeter für einen Bauplatz in Oberreute

Der Gemeinderat Oberreute legt die Bedingungen für den Verkauf der Grundstücke im neuen Baugebiet Kremler IV fest. Das sind die Richtlinien.

17.12.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Die Erschließung des Baugebietes „Kremler IV“ im Nordosten von Oberreute ist abgeschlossen. 17 Grundstücke mit einer Durchschnittsgröße von 469 Quadratmetern stehen ab Januar zum Verkauf. Aktuell gibt es 67 Bewerber. Jetzt hat der Gemeinderat festgelegt, nach welchen Kriterien die Vergabe erfolgen soll - und mit welchen Konsequenzen die künftigen Bauherren zu rechnen haben, sollten sie ihr Grundstück schon bald wieder verkaufen wollen.

Endgültig abgerechnet sind die Erschließungsarbeiten zwar noch nicht. Doch Bürgermeister Stefan Schneider nannte in der jüngsten Gemeinderatssitzung dennoch schon den voraussichtlichen Verkaufspreis für die Grundstücke: Er liegt bei 290 Euro je Quadratmeter. Zum Vergleich: Im vorherigen Baugebiet „Kremler III“ hat die Gemeinde zwischen 2011 und 2016 Grundstücke zu Quadratmeterpreisen zwischen 135 und 150 Euro verkauft.

Um sich ab Januar offiziell zu bewerben, müssen Interessenten möglichst viele Punkte aus einem Kriterienkatalog erfüllen, die der Gemeinderat jetzt festgelegt hat. Hier fließt ein Hauptwohnsitz in Oberreute ebenso ein wie die Mitgliedschaft in einem örtlichen Verein oder ein aktiv ausgeübtes Ehrenamt. Auch das Alter, die Anzahl der Kinder, das eigene Einkommen und der Familienstand sind Kriterien. Insgesamt lassen sich so maximal 200 Punkte sammeln. Mindestens 75 müssen es sein, um sich überhaupt bewerben zu können.

Das sind die Richtlinien für die Bewerber in Oberreute

Bewerben darf sich niemand, der bereits im Besitz eines bebaubaren Grundstückes ist. Und wer als Alleinstehender über 57.700 Euro pro Jahr verdient, kann ebenfalls kein Grundstück kaufen. Für Ehepaare gilt die doppelte Summe.

In einer ersten Runde will die Gemeinde nur acht der Grundstücke zum Verkauf anbieten. Die Bewerbungsfrist läuft vom 2. Januar bis zum 17. Februar.

Gedanken hat sich der Gemeinderat aber nicht nur über die Vergabe gemacht. Er hat auch im Detail festgelegt, was bei einem möglichen späteren Verkauf erfolgt. Denn: Ziel von allen Regeln ist es, dass vor allem junge und einheimische Familien zum Zug kommen. Kommt es innerhalb von zehn Jahren zu einem Verkauf, dann muss der Gemeinderat zustimmen. Grundlage soll dann wiederum der Kriterienkatalog sein. Erreicht also ein künftiger Käufer die Mindestpunktzahl nicht, weil er beispielsweise Rentner, kinderlos und nicht in Oberreute wohnhaft ist, dann kann der Gemeinderat seine Zustimmung verweigern. „Andernfalls macht es keinen Sinn, was wir hier machen“, fasste Ratsmitglied Johannes Stoll die Stimmung im Gremium zusammen. Das Wohngebiet dürfe sich nicht innerhalb weniger Jahre wieder verändern.

Stimmt der Gemeinderat einem späteren Verkauf zu, dann muss der ursprüngliche Grundstückskäufer jedoch 60 Euro pro Quadratmeter nachzahlen. Auch das hat das Gremium festgelegt. Beim früheren Baugebiet „Kremler III“ waren es 40 Euro je Quadratmeter.

Der Bürgermeister hätte die Frist für diese Auflagen zu einem späteren Verkauf gerne auf 15 Jahre ausgedehnt. Hier äußerte Hauptamtsleiterin Barbara Deufel rechtliche Bedenken. So bleibt es bei zehn Jahren.

Nun doch: Am Kremlerbach

Im Oktober hatte der Gemeinderat den Namen für die Straße im Neubaugebiet festgelegt. „Am Krämlerbach“ sollte sie heißen - ausdrücklich mit „ä“. Denn der vorbeifließende Bach trage den Namen in dieser Schreibweise, informierte damals Bürgermeister Stefan Schneider. Doch nach der Festlegung gab es kritische Stimmen im Ort. „Kremlerbach“ (mit „e“) sei die richtige Schreibweise. Und dem hat sich jetzt der Gemeinderat gebeugt und nochmals über den Namen abgestimmt. Nun gilt doch die Schreibweise mit „e“, also „Am Kremlerbach“.

