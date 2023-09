Welcher schnelle Läufer beim Dreiländermarathon seine eigene Bestzeit verbessern will.

03.09.2023 | Stand: 14:21 Uhr

Beim Dreiländermarathon am 8. Oktober soll ein Weltrekord fallen. Der 46 Jahre alte Kenianer Mark Kiptoo wird erstmals am Bodensee über die 42,195 Kilometer an den Start gehen. Er hatte erst im Frühjahr in Zürich in 2:09:12 Stunden eine neue Bestmarke in der Altersklasse M45 aufgestellt. Diese Zeit will er zwischen Lindau und Bregenz unterbieten. Damit würde er zugleich den Streckenrekord verbessern, den sein Landsmann Kipkori Benard erst im Vorjahr erlaufen hatte (2:09:25).

