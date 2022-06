30 Fahnen wehen am Lindauer Löwen: Auf der Insel findet die Biennale statt

Kletterer haben dem Löwen an der Hafeneinfahrt Fahnen umgehängt. Manche Werke der Ausstellung funktionieren nur bei Dunkelheit, andere wollen irritieren.

03.06.2022 | Stand: 12:15 Uhr

Die erste Lindauer Biennale will einen neuen Blick auf die Stadt erzeugen und bekannte Perspektiven aufbrechen. Damit richtet sich die Ausstellung, die im öffentlichen Raum rund um die Uhr zu sehen ist, in erster Linie an die Lindauerinnen und Lindauer. „Wir bekommen einen anderen Fokus auf die Orte, an denen wir jeden Tag vorbeigehen oder radeln, wenn dort auf einmal ein Kunstwerk entsteht“, sagt Oberbürgermeisterin Claudia Alfons.

