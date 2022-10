Ein Vorarlberger Unternehmen will in Opfenbach 36 neue Wohnungen bauen und so „preisgünstigen Wohnraum“ schaffen. Wie der Investor das erreichen will.

19.10.2022 | Stand: 19:31 Uhr

Das Unternehmen Riva Home will Ende 2022 mit dem Bau von 36 Wohnungen in Opfenbach beginnen. Das Quartier entsteht am Ortsrand der Gemeinde in der Alemannenstraße. Dort will Riva nach eigenen Angaben elf Millionen Euro investieren. Es ist das größte Wohnbauprojekt im Ort seit Jahrzehnten.

