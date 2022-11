39 Fälle von Windpocken sind im Landkreis Lindau gemeldet

Weil sich die Windpocken offenbar ausbreiten, rät das Landratsamt Lindau zu Impfungen - und zwar nicht nur für Kinder

Sie gelten als eine der Kinderkrankheiten. „Hat doch fast jeder gehabt“, hört man oft. Doch die Windpocken sind keineswegs so harmlos wie mancher denkt. Nicht nur, weil sie wegen des damit verbundenen Juckreizes Narben in zerkratzten Kindergesichtern hinterlassen können. Wieso das Lindauer Landratsamt aktuell vor Windpocken warnt.

Landratsamt Lindau registriert Häfung

„Das Gesundheitsamt verzeichnet aktuell gehäufte Meldungen über Windpocken-Infektionen, die über den gesamten Landkreis bei verschiedenen Altersgruppen auftreten“, schreibt Pressesprecherin Sibylle Ehreiser in einer Mitteilung des Landratsamtes.

In diesem Jahr sind dem Lindauer Gesundheitsamt 39 Windpocken-Fälle gemeldet worden. Deshalb empfiehlt das Landratsamt jenen, die diese Krankheit noch nicht gehabt haben, eine sogenannte Varizellen-Impfung. Und zwar ausdrücklich auch Erwachsenen. Das unter anderem vor dem Hintergrund, dass jeder und jede, die noch nicht an Windpocken erkrankt waren und nicht geimpft sind, beim Auftreten einer Infektion in ihrem Umfeld sozusagen in Quarantäne müssen: Sie dürfen 16 Tage lang beispielsweise weder Kita und Schule noch andere Gemeinschaftseinrichtungen betreten.

Komplikationen eher bei Erwachsenen

Mediziner geben zudem zu bedenken, dass Windpocken im Erwachsenenalter häufiger als bei Kindern zu schweren Komplikationen wie Lungen- oder Hirnhaut-Entzündung führen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) rät bereits seit Jahren zur Windpocken-Impfung, daran erinnert das Gesundheitsamt in Lindau.