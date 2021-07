39 Jahre war Carola Fuchs Teil der Schulfamilie an der Grundschule in Lindenberg. Nun geht sie in Rente. Die 65-Jährige verrät, was ihre Pläne sind.

29.07.2021 | Stand: 12:09 Uhr

Als sie 1982 ihren Dienst an der Grundschule in Lindenberg antrat, war Carola Fuchs das Küken im Lehrerkollegium. „Und dann sind 39 Jahre daraus geworden. Beinahe meine gesamte berufliche Zeit.“ Irgendwann sagte die Mutter eines Erstklässlers beim Elternabend „übrigens, ich war auch schon bei Ihnen Schülerin.“ In diesem Moment habe Fuchs gemerkt „aha, jetzt gehöre ich zu den Älteren“.