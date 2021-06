Ihnen geht es vor allem um die 5G-Technik. Deren Ausbau ist auch in anderen Kommunen Thema. Was die Initiatoren befürchten und was sie als Erstes vorhaben.

09.06.2021 | Stand: 11:54 Uhr

In der Gemeinde Hergensweiler hat sich eine Bürgerinitiative zum Thema Mobilfunk gegründet. Ihr Name: „5G-freies Hergensweiler“. „Wir wollen die Bürger darauf aufmerksam machen, was auf sie zukommen kann“, sagt Mitinitiator Winfried Wetzel. 16 Bürgerinnen und Bürger haben sich der BI bislang angeschlossen.