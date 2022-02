70 Jahre Lindauer Wahrzeichen: Das hat es mit dem "Milchpilz" auf sich

Er war der erste seiner Art. Das kleine Bauwerk ist fast ein Wahrzeichen der Bodenseestadt: Der Milchpilz aus Lindau.

27.02.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Der Lindauer Milchpilz wird 70 Jahre alt. Theo Kiapidis, dem der kleine Kiosk am Sina-Kinkelin-Platz gehört, will den runden Geburtstag mit einer Party im Mai feiern. „Er ist ja schon fast ein Lindauer Wahrzeichen“, sagt er.

Für seine 70 Jahre sieht der Milchpilz noch jung aus, denn er hat in den vergangenen Jahren schon eine Frischekur erhalten. Dabei wurde er behutsam behandelt, denn er ist denkmalgeschützt. Nur das Dach ist nicht mehr original. „Als die Milchpilze in den 1950er-Jahren produziert wurden, war das Dach aus Lkw-Plane“, sagt Kiapidis. „Heute ist es ein Blechdach.“

Milchpilz Lindau erhält eine Auffrischung

Für den Denkmalschutz sei das aber in Ordnung, weil die Plane schnell verwittere, gerade wenn der Pilz unter einem Baum stehe. Das Dach und der untere Teil des Fußes wurden schon neu gestrichen, jetzt kommt noch der Mittelteil des Milchpilzes an die Reihe.

Theo Kiapidis hat der Milchpilz schon als Kind gut gefallen. Trotzdem hatte er nie mit dem Gedanken gespielt, ihn auch mal selbst zu betreiben – bis er davon hörte, dass der Vorbesitzer einen Pächter sucht. Zuerst pachtete er den Kiosk, später kaufte er ihn.

Theo Kiapidis aus Lindau ist "Experte für Kioske in Fliegenpilzoptik"

Inzwischen ist er zum Experten für die Kioske in Fliegenpilzoptik geworden. Er kennt sämtliche Milchpilze in Deutschland, weiß, ob sie unter Denkmalschutz stehen oder warum nicht, wer sie betreibt und was dort verkauft wird. „Wir sind untereinander vernetzt“, sagt er.

Milchpilze wurden in den 1950er-Jahren entwickelt, als Werbeträger und Verkaufsstellen für Milch und Milchprodukte. Produziert hat sie das Wangener Unternehmern Waldner, das eigentlich Apparate für Molkereien hergestellt hat. Das Lindauer Exemplar ist laut Kiapidis der erste in Serie produzierte Milchpilz. Er wurde am 13. Mai 1952 eröffnet. Zuerst stand er am Europaplatz, bis er 1954 an seinen heutigen Platz umzog.

Kindheitserinnerungen hängen am Milchpilz

Kiapidis verbindet viele Kindheitserinnerungen mit dem Milchpilz. Doch da ist er längst nicht der Einzige. Viele Lindauer kommen auf ihn zu und erzählen ihm von ihren Erlebnissen am Milchpilz. „Mir wird viel zugetragen“, sagt er.

Die Saison will er am 1. April eröffnen. Nachdem er im vergangenen Jahr von Andrea und Thorsten Scheiner von der Weinstube „Zur Fischerin“ bewirtet wurde, wird Theo Kiapidis ihn ab diesem Jahr wieder in Eigenregie betreiben, zusammen mit Angestellten und Aushilfen. Er will dort alles anbieten, was man von einem Imbiss mit Biergarten erwartet, „klassische und ursprüngliche Sachen“, sagt er.

Kiapidis hat konkrete Pläne für seinen Kiosk in Lindau

Alkoholfreie Getränke und Bier, Hotdogs, griechischen Salat und Tornadokartoffeln zum Beispiel. Auf dem Platz soll auch ein kleiner Verkaufsanhänger mit Grill und Fritteuse aufgestellt werden, um das Essensangebot zu erweitern, denn für eine Küche ist der Pilz zu klein. Wichtig sei ihm die Qualität, deshalb wolle er die Waren bei regionalen Metzgern beziehen.

Theo Kiapidis freut sich schon auf die Saison. „Es ist ein sehr, sehr schöner Ort“, sagt er über den Sina-Kinkelin-Platz, der im Vorfeld der Lindauer Gartenschau neu gestaltet wurde. Besonders charmant sei er im Frühjahr, wenn die Magnolien blühen.

Doch er sei während des gesamten Sommers ein beliebter Platz bei Einheimischen, weil er etwas abseits der Touristenmeile liege. „Auf der Insel gibt es nicht mehr viele solche Plätze“, sagt er. Auch deshalb habe der Milchpilz viele Fans.

