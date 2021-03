70 Teilnehmer bei Demo von Fridays for Future in Lindenberg

Die jungen Klimaschutz-Aktivisten schlagen den Bogen zu lokalen Lösungsansätzen. Dazu gehört eine Foodsharing-Initiative, die im Westallgäu aufgebaut wird.

20.03.2021 | Stand: 06:44 Uhr

Eingängige Parolen wie „Hoch mit dem Klimaschutz – runter mit der Kohle“ oder „Hopp, hopp, hopp, Kohlestopp“ hallten rhythmisch über den Stadtplatz: Rund 70 Teilnehmer sind am Freitagabend zur Kundgebung von Fridays for Future in Lindenberg gekommen.

Forderung: Lindenberg soll bis 2030 klimaneutral werden

Die Klimaschutz-Bewegung schlug dabei gekonnt den Bogen von den globalen Herausforderungen zu lokalen Lösungsansätzen: Franziska Symelka wies auf die Petition „Klimaneutrales Lindenberg 2030“ hin und Sara Gretler berichtete, dass in Lindenberg derzeit eine Foodsharing-Initiative aufgebaut werde. Allein in Deutschland werden jährlich rund 18 Tonnen Lebensmittel weggeworfen. „Diese Riesenverschwendung muss gestoppt werden“, sagte die Schülerin. Die Foodsharing-Initiative wolle dabei vor Ort mithelfen.

Schülerin Sara Gretler prangerte die Lebensmittelverschwendung in Deutschland an. Bild: Benjamin Schwärzler

Sonja Kugler vom Bund Naturschutz bekräftigte die jungen Klimaschutzaktivisten in ihrem Tun und wies auf den Flächenfraß im Landkreis hin. Auch Bürgermeister Eric Ballerstedt bestärkte die Jugendlichen: „Die Gesellschaft braucht einen Anschub.“ Er wünschte ihnen einen langen Atem.

Die Folgen der Erderwärmung stellte Claudia Speiser szenisch als schmelzender Schneemann dar und Clemens Ackermann spielte zwei Lieder auf der Gitarre.

Sinnbild für die Erderwärmung: Claudia Speiser stellte einen schmelzenden Schneemann dar. Bild: Benjamin Schwärzler

Die 45-minütige Veranstaltung, zu der etliche Besucher selbstgemalte Plakate mit Sprüchen wie "Ohne Bäume keine Träume" mitgebracht hatten, ging im Beisein der Polizei reibungslos über die Bühne und endete bei leichten Schneefall.

Die bis dato letzte Demo von Fridays for Future hatte es in Lindenberg im September gegeben.

