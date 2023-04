89-jähriger Müllsammler aus dem Allgäu: „Ich mache das, solange ich noch laufen kann“

Seit 25 Jahren sammelt Horst Mittmann um Wohmbrechts herum Müll auf. Inzwischen ist er 89 Jahre alt. Hat sich das Umweltbewusstsein der Menschen verändert?

10.04.2023 | Stand: 17:55 Uhr

Mit einer Greifzange und einem Eimer ausgerüstet, macht sich Horst Mittmann jedes Jahr im März auf den Weg. „Man muss am besten früh anfangen, dann ist das Gras noch nicht so hoch“, sagt er. Seine Mission: Entlang der Wangener Straße, die aus Wohmbrechts hinausführt, den Müll aufzusammeln. Seitdem er in Rente gegangen ist, habe er die Zeit dafür, meint er. Das war im Jahr 1998. Inzwischen ist er 89 Jahre alt.

