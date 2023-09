Stau und Unfälle auf dem Autobahnen im Allgäu - aktuelle Verkehrsinfos

Auf der A96 zwischen Wangen und Aitrach hat es am Freitag mehrmals gekracht. Auch heute herrscht auf den Straßen im Allgäu viel Verkehr.

30.09.2023 | Stand: 10:42 Uhr

Auf der A96 zwischen Wangen und Aitrach im Westallgäu hat es am Freitag zwischen 12.30 Uhr und 19 Uhr insgesamt sieben Unfälle gegeben. Dabei wurden insgesamt drei Menschen leicht verletzt, teilt die Polizei mit. Sie mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Gesamtschaden aller Unfälle zusammen beträgt weit über 100.000 Euro.

Rettungsgasse auf A96 nicht freigehalten

Während der Unfallaufnahmen musste die A96 teilweise vollgesperrt werden. Es kam teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Zusätzlich hielten einige Verkehrsteilnehmer die Rettungsgasse nicht frei und behinderten die Einsatzkräfte, so die Polizei. Ein 42-Jähriger erhielt gegen 17 Uhr eine Anzeige, weil er die Rettungsgasse nicht freimachte und einen Abschleppdienst davon abhielt, zur Unfallstelle zu gelangen.

Grund für die Unfälle war ein erhöhtes Reiseaufkommen in beide Fahrtrichtungen der A96 wegen des verlängerten Wochenendes. Am kommenden Dienstag, 3. Oktober, ist Tag der deutschen Einheit und damit ein Feiertag.

Aktuelle Verkehrsinfos und Blockabfertigung heute im Allgäu

Auch am Samstag ist viel Verkehr auf den Allgäuer Straßen. Auf der A7 Ulm Richtung Füssen ist aktuell bis 12 Uhr eine Blockabfertigung am Reinertshoftunnel sowie am Grenzübergang bei Füssen eingerichtet. Zwischen Nesselwang und dem Grenztunnel Füssen in Fahrtrichtung Süden kommt es zu Stau, Zeitverlust etwa 30 Minuten.

Auch an anderer Stelle herrscht dichter Verkehr: Auf der B19 von Kempten Richtung Immenstadt müssen Autofahrerinnen und Autofahrer zwischen Fischen und Oberstdorf mit Verzögerungen rechnen, Zeitverlust zwei Minuten. (Stand: Samstag, 10.30 Uhr)

