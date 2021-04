Ab aufs Fahrrad: Lindenberg radelt wieder für ein besseres Klima

Das Stadtradeln in Lindenberg findet 2021 nach einem Jahr Pause wieder statt. Wann die Aktion startet und worauf Klimaschutzmanagerin Irene Juhre verzichten muss.

25.04.2021 | Stand: 06:22 Uhr

Das Stadtradeln in Lindenberg findet in diesem Jahr wieder statt. Das hat Klimaschutzmanagerin Irene Juhre auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Die Aktion läuft vom 21. Juni bis 11. Juli 2021.

In diesem dreiwöchigen Zeitraum sollen die Teilnehmer möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad anstatt mit dem Auto zurücklegen – und somit CO2 einsparen. Es ist die siebte Auflage des Stadtradelns, nachdem es im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallen ist.

450 Bürger sparen in Lindenberg zwölf Tonnen CO2

Die Klimaschutzaktion fand zuletzt 2019 statt. Damals hatten 450 Bürger rund 84.100 Kilometer zurückgelegt und somit umgerechnet zwölf Tonnen CO2 vermieden.

An dieses tolle Ergebnis will die Stadt heuer anknüpfen. Juhre weist aber darauf hin, „dass die dann aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind.“ Zudem fällt der gesellige Teil beim Stadtradeln leider aus: „Von der Feierabendradeltour mit großem Treffen auf dem Stadtplatz und Ausklang am Waldsee müssen wir leider absehen“, bedauert sie.